https://ria.ru/20240823/podmoskove-1968148811.html

Проверить свое здоровье можно будет в 35 парках Подмосковья в эти выходные

Проверить свое здоровье можно будет в 35 парках Подмосковья в эти выходные - РИА Новости, 23.08.2024

Проверить свое здоровье можно будет в 35 парках Подмосковья в эти выходные

В 35 парках Подмосковья можно будет проверить свое здоровье 24 и 25 августа, выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:31

2024-08-23T19:31

2024-08-23T19:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В 35 парках Подмосковья можно будет проверить свое здоровье 24 и 25 августа, выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Мы призываем всех жителей региона ответственно относиться к своему здоровью и регулярно его проверять. Для удобства с начала лета мы запустили акцию "Проверь свое здоровье в парке". Это удобная возможность совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Если у пациента выявят отклонения, то его направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".

https://ria.ru/20240802/zdorove-1963634147.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк