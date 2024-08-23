https://ria.ru/20240823/podmoskove-1968148811.html
Проверить свое здоровье можно будет в 35 парках Подмосковья в эти выходные
Проверить свое здоровье можно будет в 35 парках Подмосковья в эти выходные - РИА Новости, 23.08.2024
Проверить свое здоровье можно будет в 35 парках Подмосковья в эти выходные
В 35 парках Подмосковья можно будет проверить свое здоровье 24 и 25 августа, выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:31
2024-08-23T19:31
2024-08-23T19:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В 35 парках Подмосковья можно будет проверить свое здоровье 24 и 25 августа, выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Мы призываем всех жителей региона ответственно относиться к своему здоровью и регулярно его проверять. Для удобства с начала лета мы запустили акцию "Проверь свое здоровье в парке". Это удобная возможность совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Если у пациента выявят отклонения, то его направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".
https://ria.ru/20240802/zdorove-1963634147.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк