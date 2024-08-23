В Подмосковье привезли 37 собак из приюта в Курской области
В Подмосковье доставили 37 собак из приюта "Право Жить" в Курской области
Собаки. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 40 собак привезли в Торфяное в Подмосковье из приюта в Курской области, животных разместили в местах временного размещения с вольерами на территории местного зоопарка, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"В Подмосковье доставлены 37 собак из приюта "Право Жить", расположенного в Курской области, где идут боевые действия. Животных расположили в городском округе Лотошино в поселке Торфяное на базе московского государственного зоологического парка (ГАУ "Московский зоопарк")", - отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что в Торфяном оборудовано место для временного содержания с вольерами. Место находится на территории московского государственного зоологического парка, который относится к московскому зоопарку. По данным Минсельхозпрода, в ближайшее время из приюта в Курской области в Подмосковье планируется доставить еще 100 собак. Специалисты госветслужбы проверят животных на бешенство, после чего поместят питомцев на обязательный 10-дневный карантин. Сотрудники "Московского зоопарка" оборудовали временное место для их содержания, собакам сделают прививки и чипируют.
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