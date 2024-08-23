https://ria.ru/20240823/podmoskove-1968082053.html

В Подмосковье привезли 37 собак из приюта в Курской области

В Подмосковье привезли 37 собак из приюта в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

В Подмосковье привезли 37 собак из приюта в Курской области

Почти 40 собак привезли в Торфяное в Подмосковье из приюта в Курской области, животных разместили в местах временного размещения с вольерами на территории... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:17

2024-08-23T16:17

2024-08-23T17:30

общество

курская область

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

валерий герасимов

московский зоопарк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 40 собак привезли в Торфяное в Подмосковье из приюта в Курской области, животных разместили в местах временного размещения с вольерами на территории местного зоопарка, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Подмосковье доставлены 37 собак из приюта "Право Жить", расположенного в Курской области, где идут боевые действия. Животных расположили в городском округе Лотошино в поселке Торфяное на базе московского государственного зоологического парка (ГАУ "Московский зоопарк")", - отметили в ведомстве. В министерстве уточнили, что в Торфяном оборудовано место для временного содержания с вольерами. Место находится на территории московского государственного зоологического парка, который относится к московскому зоопарку. По данным Минсельхозпрода, в ближайшее время из приюта в Курской области в Подмосковье планируется доставить еще 100 собак. Специалисты госветслужбы проверят животных на бешенство, после чего поместят питомцев на обязательный 10-дневный карантин. Сотрудники "Московского зоопарка" оборудовали временное место для их содержания, собакам сделают прививки и чипируют. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/kursk-1967868249.html

https://ria.ru/20240823/mirshaymer-1968072166.html

https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html

курская область

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, курская область, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, валерий герасимов, московский зоопарк, вооруженные силы украины