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В Подмосковье привезли 37 собак из приюта в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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Новости Подмосковья
 
16:17 23.08.2024 (обновлено: 17:30 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/podmoskove-1968082053.html
В Подмосковье привезли 37 собак из приюта в Курской области
В Подмосковье привезли 37 собак из приюта в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
В Подмосковье привезли 37 собак из приюта в Курской области
Почти 40 собак привезли в Торфяное в Подмосковье из приюта в Курской области, животных разместили в местах временного размещения с вольерами на территории... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:17
2024-08-23T17:30
общество
курская область
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
валерий герасимов
московский зоопарк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 40 собак привезли в Торфяное в Подмосковье из приюта в Курской области, животных разместили в местах временного размещения с вольерами на территории местного зоопарка, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Подмосковье доставлены 37 собак из приюта "Право Жить", расположенного в Курской области, где идут боевые действия. Животных расположили в городском округе Лотошино в поселке Торфяное на базе московского государственного зоологического парка (ГАУ "Московский зоопарк")", - отметили в ведомстве. В министерстве уточнили, что в Торфяном оборудовано место для временного содержания с вольерами. Место находится на территории московского государственного зоологического парка, который относится к московскому зоопарку. По данным Минсельхозпрода, в ближайшее время из приюта в Курской области в Подмосковье планируется доставить еще 100 собак. Специалисты госветслужбы проверят животных на бешенство, после чего поместят питомцев на обязательный 10-дневный карантин. Сотрудники "Московского зоопарка" оборудовали временное место для их содержания, собакам сделают прививки и чипируют. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/kursk-1967868249.html
https://ria.ru/20240823/mirshaymer-1968072166.html
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общество, курская область, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, валерий герасимов, московский зоопарк, вооруженные силы украины
Общество, Курская область, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Московский зоопарк, Вооруженные силы Украины, Новости Подмосковья
В Подмосковье привезли 37 собак из приюта в Курской области

В Подмосковье доставили 37 собак из приюта "Право Жить" в Курской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСобаки
Собаки - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 40 собак привезли в Торфяное в Подмосковье из приюта в Курской области, животных разместили в местах временного размещения с вольерами на территории местного зоопарка, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"В Подмосковье доставлены 37 собак из приюта "Право Жить", расположенного в Курской области, где идут боевые действия. Животных расположили в городском округе Лотошино в поселке Торфяное на базе московского государственного зоологического парка (ГАУ "Московский зоопарк")", - отметили в ведомстве.
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В министерстве уточнили, что в Торфяном оборудовано место для временного содержания с вольерами. Место находится на территории московского государственного зоологического парка, который относится к московскому зоопарку. По данным Минсельхозпрода, в ближайшее время из приюта в Курской области в Подмосковье планируется доставить еще 100 собак. Специалисты госветслужбы проверят животных на бешенство, после чего поместят питомцев на обязательный 10-дневный карантин. Сотрудники "Московского зоопарка" оборудовали временное место для их содержания, собакам сделают прививки и чипируют.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
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