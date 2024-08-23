https://ria.ru/20240823/ploschad-1968066627.html

В Новороссийске сократилась площадь пожара на мусорном полигоне

В Новороссийске сократилась площадь пожара на мусорном полигоне - РИА Новости, 23.08.2024

В Новороссийске сократилась площадь пожара на мусорном полигоне

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:38

2024-08-23T15:38

2024-08-23T15:38

происшествия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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НОВОРОССИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на примерной площади в 2 тысячи квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В 9.45 пожар локализовали на площади 1600 квадратных метров. "На данный момент площадь возгорания удалось сократить до 1300 квадратных метров. Ведется проливка водой и отсыпка грунтом", - говорится в сообщении горадминистрации.

https://ria.ru/20240823/ugroza-1968047466.html

новороссийск

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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)