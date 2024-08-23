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В Новороссийске сократилась площадь пожара на мусорном полигоне
В Новороссийске сократилась площадь пожара на мусорном полигоне - РИА Новости, 23.08.2024
В Новороссийске сократилась площадь пожара на мусорном полигоне
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:38
2024-08-23T15:38
2024-08-23T15:38
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
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НОВОРОССИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на примерной площади в 2 тысячи квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В 9.45 пожар локализовали на площади 1600 квадратных метров. "На данный момент площадь возгорания удалось сократить до 1300 квадратных метров. Ведется проливка водой и отсыпка грунтом", - говорится в сообщении горадминистрации.
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новороссийск
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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске сократилась площадь пожара на мусорном полигоне
Площадь пожара в Новороссийске сократилась до 1,3 тысячи квадратных метров