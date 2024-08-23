https://ria.ru/20240823/piskarev-1968136300.html

В ГД предложили судить журналистов DW* за незаконное пересечение границы

В ГД предложили судить журналистов DW* за незаконное пересечение границы - РИА Новости, 23.08.2024

В ГД предложили судить журналистов DW* за незаконное пересечение границы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ предложит возбудить уголовное дело на журналистов немецкой медиакорпорации... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:37

2024-08-23T18:37

2024-08-23T18:37

здоровье - общество

россия

курская область

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ предложит возбудить уголовное дело на журналистов немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* (признана иноагентом в РФ) за незаконное пересечение государственной границы России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Ранее Deutsche Welle* опубликовала материал, из которого следует, что корреспондент медиакорпорации Ник Коннолли незаконно побывал на территории Курской области. В публикации на сайте Deutsche Welle* утверждается, что Коннолли посетил Суджу. Отмечается, что он отправился в город под наблюдением украинских военных и пробыл там несколько часов. "Действия журналистов DW* подпадают под ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Данный случай еще одно свидетельство в пользу того, чтобы как можно скорее признать DW* нежелательной организацией. Кроме того, будем предлагать возбудить уголовное дело по указанной статье УК РФ и привлечь виновных к уголовной ответственности!" - сказал Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20240823/makgregor-1968119317.html

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здоровье - общество, россия, курская область, василий пискарев, госдума рф