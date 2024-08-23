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В ГД предложили судить журналистов DW* за незаконное пересечение границы - РИА Новости, 23.08.2024
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18:37 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/piskarev-1968136300.html
В ГД предложили судить журналистов DW* за незаконное пересечение границы
В ГД предложили судить журналистов DW* за незаконное пересечение границы - РИА Новости, 23.08.2024
В ГД предложили судить журналистов DW* за незаконное пересечение границы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ предложит возбудить уголовное дело на журналистов немецкой медиакорпорации... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:37
2024-08-23T18:37
здоровье - общество
россия
курская область
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ предложит возбудить уголовное дело на журналистов немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* (признана иноагентом в РФ) за незаконное пересечение государственной границы России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Ранее Deutsche Welle* опубликовала материал, из которого следует, что корреспондент медиакорпорации Ник Коннолли незаконно побывал на территории Курской области. В публикации на сайте Deutsche Welle* утверждается, что Коннолли посетил Суджу. Отмечается, что он отправился в город под наблюдением украинских военных и пробыл там несколько часов. "Действия журналистов DW* подпадают под ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Данный случай еще одно свидетельство в пользу того, чтобы как можно скорее признать DW* нежелательной организацией. Кроме того, будем предлагать возбудить уголовное дело по указанной статье УК РФ и привлечь виновных к уголовной ответственности!" - сказал Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
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здоровье - общество, россия, курская область, василий пискарев, госдума рф
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Василий Пискарев, Госдума РФ
В ГД предложили судить журналистов DW* за незаконное пересечение границы

Пискарев предложил возбудить дело на журналистов DW за незаконный приезд в РФ

© Минобороны РФСпециалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области
Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Минобороны РФ
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ предложит возбудить уголовное дело на журналистов немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* (признана иноагентом в РФ) за незаконное пересечение государственной границы России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее Deutsche Welle* опубликовала материал, из которого следует, что корреспондент медиакорпорации Ник Коннолли незаконно побывал на территории Курской области. В публикации на сайте Deutsche Welle* утверждается, что Коннолли посетил Суджу. Отмечается, что он отправился в город под наблюдением украинских военных и пробыл там несколько часов.
"Действия журналистов DW* подпадают под ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Данный случай еще одно свидетельство в пользу того, чтобы как можно скорее признать DW* нежелательной организацией. Кроме того, будем предлагать возбудить уголовное дело по указанной статье УК РФ и привлечь виновных к уголовной ответственности!" - сказал Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
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Здоровье - ОбществоРоссияКурская областьВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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