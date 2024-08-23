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Суд в Саратове рассмотрит жалобы на приговор по делу Фургала

Суд в Саратове рассмотрит жалобы на приговор по делу Фургала - РИА Новости, 23.08.2024

Суд в Саратове рассмотрит жалобы на приговор по делу Фургала

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове в пятницу рассмотрит жалобы на приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T00:17

2024-08-23T00:17

2024-08-23T00:17

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САРАТОВ, 23 авг - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове в пятницу рассмотрит жалобы на приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года по обвинению в организации двух убийств и одного покушения, сообщила пресс-служба судебной инстанции. Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц и приговорен к 22 годам колонии строгого режима. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд отказал в пересмотре, приговор вступил в законную силу, теперь его пересмотром займется кассация. "Первым кассационным судом общей юрисдикции назначено к рассмотрению в судебном заседании на 23 августа в 10.00 (9.00 мск) уголовное дело по кассационным жалобам осужденного Фургала и его защитников - адвокатов Немчиновой и Старцева, Кожемякина, Карапетяна, осужденного Кадырова и его защитников - адвокатов Михайловской и Федорова, защитника осужденного Палея - адвоката Сарбашева на приговор Люберецкого городского суда Московской области с участием присяжных заседателей от 10 февраля 2023 года и апелляционное определение Московского областного суда от 15 ноября 2023 года в отношении Фургала, Кадырова, Палея", - говорится в сообщении. Адвокат Палея Артем Сарбашев ранее сообщил РИА Новости, что фигуранты будут участвовать в заседании по видеосвязи. Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев рассказал РИА Новости, что кардинальный пересмотр приговора Фургалу представляется маловероятным, для этого должны быть установлены "новые обстоятельства, однозначно свидетельствующие о его невиновности". По словам юриста, кассационный суд не уполномочен выносить оправдательный приговор, он может отменить обвинительный приговор и направить дело на новое рассмотрение или же изменить приговор, "если придет к выводу, что назначенное наказание является чрезмерно суровым и не соответствует тяжести совершенного преступления и личности осужденного". Русяев отметил, что рассчитывать на существенное смягчение наказания не стоит, потому что Фургалу инкриминируют тяжкие преступления. Кроме того, Бабушкинский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело в отношении Фургала о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.

https://ria.ru/20240426/terroristy-1942538232.html

https://ria.ru/20231030/furgal-1906238071.html

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