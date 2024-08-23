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В парке "Патриот" назначили врио главы после ареста директора - РИА Новости, 23.08.2024
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14:43 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/patriot-1968045620.html
В парке "Патриот" назначили врио главы после ареста директора
В парке "Патриот" назначили врио главы после ареста директора - РИА Новости, 23.08.2024
В парке "Патриот" назначили врио главы после ареста директора
Временно исполняющим обязанности директора подмосковного парка "Патриот" в Кубинке назначен Владимир Михайлюк, следует из данных на сайте организации. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:43
2024-08-23T14:43
кубинка
россия
патриот
происшествия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности директора подмосковного парка "Патриот" в Кубинке назначен Владимир Михайлюк, следует из данных на сайте организации. В разделе, посвящённом руководству парка, Михайлюк указан как врио директора. Предыдущий директор "Патриота" Вячеслав Ахмедов арестован по делу о мошенничестве. По данным следствия, он вместе с заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым и соучастниками причастен к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и одноименного конгрессно-выставочного центра.
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кубинка, россия, патриот, происшествия
Кубинка, Россия, Патриот, Происшествия
В парке "Патриот" назначили врио главы после ареста директора

Врио директора подмосковного парка "Патриот" назначен Владимир Михайлюк

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в военно-патриотическом парке
Военнослужащий в военно-патриотическом парке - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий в военно-патриотическом парке . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности директора подмосковного парка "Патриот" в Кубинке назначен Владимир Михайлюк, следует из данных на сайте организации.
В разделе, посвящённом руководству парка, Михайлюк указан как врио директора.
Предыдущий директор "Патриота" Вячеслав Ахмедов арестован по делу о мошенничестве. По данным следствия, он вместе с заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым и соучастниками причастен к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и одноименного конгрессно-выставочного центра.
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КубинкаРоссияПатриотПроисшествия
 
 
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