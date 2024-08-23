https://ria.ru/20240823/patriot-1968045620.html

В парке "Патриот" назначили врио главы после ареста директора

В парке "Патриот" назначили врио главы после ареста директора - РИА Новости, 23.08.2024

В парке "Патриот" назначили врио главы после ареста директора

Временно исполняющим обязанности директора подмосковного парка "Патриот" в Кубинке назначен Владимир Михайлюк, следует из данных на сайте организации. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:43

2024-08-23T14:43

2024-08-23T14:43

кубинка

россия

патриот

происшествия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности директора подмосковного парка "Патриот" в Кубинке назначен Владимир Михайлюк, следует из данных на сайте организации. В разделе, посвящённом руководству парка, Михайлюк указан как врио директора. Предыдущий директор "Патриота" Вячеслав Ахмедов арестован по делу о мошенничестве. По данным следствия, он вместе с заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым и соучастниками причастен к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и одноименного конгрессно-выставочного центра.

https://ria.ru/20240806/delo-1964298742.html

кубинка

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кубинка, россия, патриот, происшествия