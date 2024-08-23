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Свыше 311 миллионов поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в этом году - РИА Новости, 23.08.2024
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Новости Подмосковья
 
17:51 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/passazhiry-1968122224.html
Свыше 311 миллионов поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в этом году
Свыше 311 миллионов поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в этом году - РИА Новости, 23.08.2024
Свыше 311 миллионов поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в этом году
Более 311 миллионов поездок на автобусах совершили пассажиры "Мострансавто" с начала 2024 года, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:51
2024-08-23T17:51
новости подмосковья
долгопрудный
московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Более 311 миллионов поездок на автобусах совершили пассажиры "Мострансавто" с начала 2024 года, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Самым популярным способом регистрации проезда стали социальны карты – более 149 миллиона трансакций, по банковским картам зафиксировано около 95 миллионов оплат, остальные поездки – по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка". Кроме того, в "Мострансавто" назвали три маршрута, на которых пассажиры совершили больше всего поездок с начала 2024 года. По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты №368 "станция МЦД Долгопрудная — Москва (метро Ховрино)" (МАП № 9 города Долгопрудный) — свыше 4 миллиона поездок, а также №344 "Химки (платформа Левобережная) – Москва (метро Ховрино)" (МАП № 9 города Долгопрудный) — почти 3 миллиона операций. Также в число самых популярных вошел маршрут №348 "Лыткарино (Автостанция) – метро Котельники" (МАП № 1 города Люберцы) — более 2,8 миллиона трансакций.
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долгопрудный, московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), Мострансавто

Свыше 311 миллионов поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в этом году

© Фото : Правительство Московской областиАвтобусы "Мострансавто"
Автобусы Мострансавто - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Правительство Московской области
Автобусы "Мострансавто"
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Более 311 миллионов поездок на автобусах совершили пассажиры "Мострансавто" с начала 2024 года, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Самым популярным способом регистрации проезда стали социальны карты – более 149 миллиона трансакций, по банковским картам зафиксировано около 95 миллионов оплат, остальные поездки – по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка".
Кроме того, в "Мострансавто" назвали три маршрута, на которых пассажиры совершили больше всего поездок с начала 2024 года. По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты №368 "станция МЦД ДолгопруднаяМосква (метро Ховрино)" (МАП № 9 города Долгопрудный) — свыше 4 миллиона поездок, а также №344 "Химки (платформа Левобережная) – Москва (метро Ховрино)" (МАП № 9 города Долгопрудный) — почти 3 миллиона операций.
Также в число самых популярных вошел маршрут №348 "Лыткарино (Автостанция) – метро Котельники" (МАП № 1 города Люберцы) — более 2,8 миллиона трансакций.
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Новости ПодмосковьяДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
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