Свыше 311 миллионов поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в этом году
© Фото : Правительство Московской областиАвтобусы "Мострансавто"
© Фото : Правительство Московской области
Автобусы "Мострансавто"
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Более 311 миллионов поездок на автобусах совершили пассажиры "Мострансавто" с начала 2024 года, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Самым популярным способом регистрации проезда стали социальны карты – более 149 миллиона трансакций, по банковским картам зафиксировано около 95 миллионов оплат, остальные поездки – по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка".
Кроме того, в "Мострансавто" назвали три маршрута, на которых пассажиры совершили больше всего поездок с начала 2024 года. По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты №368 "станция МЦД Долгопрудная — Москва (метро Ховрино)" (МАП № 9 города Долгопрудный) — свыше 4 миллиона поездок, а также №344 "Химки (платформа Левобережная) – Москва (метро Ховрино)" (МАП № 9 города Долгопрудный) — почти 3 миллиона операций.
Также в число самых популярных вошел маршрут №348 "Лыткарино (Автостанция) – метро Котельники" (МАП № 1 города Люберцы) — более 2,8 миллиона трансакций.