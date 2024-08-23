https://ria.ru/20240823/passazhir-1968015442.html

В Нижнем Новгороде опоздавшему пассажиру поездом отрезало стопу

В Нижнем Новгороде опоздавшему пассажиру поездом отрезало стопу - РИА Новости, 23.08.2024

В Нижнем Новгороде опоздавшему пассажиру поездом отрезало стопу

Пассажир, опаздывавший на поезд в Нижнем Новгороде, лишился стопы, пытаясь запрыгнуть в уходящий вагон, сообщает межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:26

2024-08-23T13:26

2024-08-23T13:26

происшествия

нижний новгород

россия

рыбинск

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Пассажир, опаздывавший на поезд в Нижнем Новгороде, лишился стопы, пытаясь запрыгнуть в уходящий вагон, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале. Инцидент произошел утром в пятницу на третьем пути железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. "По предварительным данным, поездом №11 Новый Уренгой-Москва травмирован житель Рыбинска 1987 года рождения. Мужчина опоздал на поезд и попытался запрыгнуть в движущийся железнодорожный состав. Не удержавшись на поручнях поезда, он упал на рельсы и получил ампутацию стопы", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), устанавливаются все обстоятельства происшествия. Мужчина госпитализирован.

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947231718.html

нижний новгород

россия

рыбинск

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происшествия, нижний новгород, россия, рыбинск, следственный комитет россии (ск рф)