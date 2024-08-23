https://ria.ru/20240823/park-1968124976.html
Глава Химок Волошин провел обход парка "Дубки"
Глава Химок Волошин провел обход парка "Дубки" - РИА Новости, 23.08.2024
Глава Химок Волошин провел обход парка "Дубки"
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход территории парка "Дубки", в год его посещают почти миллион человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:59
2024-08-23T17:59
2024-08-23T17:59
московская область (подмосковье)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход территории парка "Дубки", в год его посещают почти миллион человек, сообщает пресс-служба администрации Химок. Площадь парка стала больше. Специалисты фиксируют новые границы зоны отдыха и перенесут ограждения. Также в числе главных задач — привлечь специалистов-дендрологов, которые будут следить за состоянием деревьев в парке. "Парк „Дубки“ — территория живой природы, зеленый уголок в черте города. Здесь растут вековые дубы, березы, липы, сосны, лиственницы. Для нас особенно важно сохранить ландшафт парка и позаботиться об экологическом благополучии этой территории", — цитирует пресс-служба Волошина.Решение о том, как будет выглядеть новая территория примут совместно с жителями. Также разрабатывается программа по сохранению зеленых насаждений. Кроме того, на территории городского округа Химки ведут работы по благоустройству Химкинского лесопарка. В плане на этот год — обустройство лыжероллерной трассы, системы водоотведения, очистка пруда, устройство входных групп.
https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html
https://ria.ru/20240402/parki-1937433277.html
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химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)
Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки (городской округ в Московской области)
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход территории парка "Дубки", в год его посещают почти миллион человек, сообщает пресс-служба администрации Химок.
Площадь парка стала больше. Специалисты фиксируют новые границы зоны отдыха и перенесут ограждения. Также в числе главных задач — привлечь специалистов-дендрологов, которые будут следить за состоянием деревьев в парке.
«
"Парк „Дубки“ — территория живой природы, зеленый уголок в черте города. Здесь растут вековые дубы, березы, липы, сосны, лиственницы. Для нас особенно важно сохранить ландшафт парка и позаботиться об экологическом благополучии этой территории", — цитирует пресс-служба Волошина.
Решение о том, как будет выглядеть новая территория примут совместно с жителями. Также разрабатывается программа по сохранению зеленых насаждений.
Кроме того, на территории городского округа Химки ведут работы по благоустройству Химкинского лесопарка. В плане на этот год — обустройство лыжероллерной трассы, системы водоотведения, очистка пруда, устройство входных групп.