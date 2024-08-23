https://ria.ru/20240823/park-1968124976.html

Глава Химок Волошин провел обход парка "Дубки"

Глава Химок Волошин провел обход парка "Дубки" - РИА Новости, 23.08.2024

Глава Химок Волошин провел обход парка "Дубки"

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход территории парка "Дубки", в год его посещают почти миллион человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:59

2024-08-23T17:59

2024-08-23T17:59

московская область (подмосковье)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход территории парка "Дубки", в год его посещают почти миллион человек, сообщает пресс-служба администрации Химок. Площадь парка стала больше. Специалисты фиксируют новые границы зоны отдыха и перенесут ограждения. Также в числе главных задач — привлечь специалистов-дендрологов, которые будут следить за состоянием деревьев в парке. "Парк „Дубки“ — территория живой природы, зеленый уголок в черте города. Здесь растут вековые дубы, березы, липы, сосны, лиственницы. Для нас особенно важно сохранить ландшафт парка и позаботиться об экологическом благополучии этой территории", — цитирует пресс-служба Волошина.Решение о том, как будет выглядеть новая территория примут совместно с жителями. Также разрабатывается программа по сохранению зеленых насаждений. Кроме того, на территории городского округа Химки ведут работы по благоустройству Химкинского лесопарка. В плане на этот год — обустройство лыжероллерной трассы, системы водоотведения, очистка пруда, устройство входных групп.

https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html

https://ria.ru/20240402/parki-1937433277.html

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)