https://ria.ru/20240823/ospa-1968047636.html

В Бельгии у двух детей, приехавших из Франции, заподозрили оспу обезьян

В Бельгии у двух детей, приехавших из Франции, заподозрили оспу обезьян - РИА Новости, 23.08.2024

В Бельгии у двух детей, приехавших из Франции, заподозрили оспу обезьян

Врачи в Бельгии диагностировали у двух детей, вернувшихся в королевство из Парижа, симптомы, схожие с осой обезьян, оба помещены в больницу, официально вирус... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:49

2024-08-23T14:49

2024-08-23T14:49

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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врачи в Бельгии диагностировали у двух детей, вернувшихся в королевство из Парижа, симптомы, схожие с осой обезьян, оба помещены в больницу, официально вирус mpox у них пока не подтвержден, сообщает бельгийское издание Sudinfo. "Семейный врач города Алст в Бельгии в минувший вторник осмотрел двух детей и диагностировал у них симптомы оспы обезьян. Семья вместе с детьми вернулась в Бельгию из Парижа. Дети отправлены в больницу, официально наличие у них вируса пока не подтверждено", - указали в Sudinfo. Сообщается также, что все службы Алста были приведены в состояние повышенной готовности, однако вирусологи призвали жителей "не паниковать", поскольку "оспа обезьян гораздо менее заразна, чем коронавирус". Кроме того, в минздраве королевства добавили, что случаи оспы обезьян уже фиксировали в Бельгии ранее, однако к эпидемиям эти случаи не привели. Ранее Группа по управлению рисками в области здравоохранения Бельгии сообщила, что вероятность заражения оспой обезьян в королевстве на данный момент остается крайне низкой, власти не планируют массовую вакцинацию, хотя необходимые резервы вакцины имеются. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. С начала года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе один случай заболевания оспой обезьян подтвержден пока только в Швеции. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. -0-

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