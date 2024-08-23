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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:43
2024-08-23T18:43
2024-08-23T18:44
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
https://ria.ru/20240823/vsu-1968134171.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность