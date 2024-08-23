https://ria.ru/20240823/opasnost-1968137169.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:43

2024-08-23T18:43

2024-08-23T18:44

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20240823/vsu-1968134171.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность