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В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 23.08.2024 (обновлено: 17:50 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/opasnost-1968120531.html
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:49
2024-08-23T17:50
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
белгород
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белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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16 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районШебекиноВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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