https://ria.ru/20240823/opasnost-1968120531.html

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:49

2024-08-23T17:49

2024-08-23T17:50

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

белгород

белгородский район

шебекино

украина

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Наталья Макарова

белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, происшествия