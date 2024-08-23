https://ria.ru/20240823/opasnost-1968024494.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:48
2024-08-23T13:48
2024-08-23T13:55
курская область
специальная военная операция на украине
россия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
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ТУЛА, 23 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.Угрозу ракетного обстрела объявили в третий раз в пятницу."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.Прошлую ракетную опасность объявляли в 11.13 мск, отменили ее через один час и девять минут.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Власти Курской области вновь объявили сигнал ракетной опасности