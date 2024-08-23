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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.08.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:30
2024-08-23T01:30
2024-08-23T01:33
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
россия
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.
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воронежская область, происшествия, россия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Россия, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников