https://ria.ru/20240823/onkoskrining-1968025670.html

Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта

Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта - РИА Новости, 23.08.2024

Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта

Почти 190 тысяч жителей региона прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога в Подмосковье с начала года, в результате у 322 человек было заподозрено... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:59

2024-08-23T13:59

2024-08-23T13:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968031350_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_ac80755c0be510c838db2a4bb036ad9a.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 190 тысяч жителей региона прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога в Подмосковье с начала года, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Такая диагностика злокачественных новообразований проводится на приеме у врача-стоматолога. Она необходима для своевременного выявления патологии. Всего с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 190 тысяч жителей региона, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическое заболевание", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что пациенты были направлены на дополнительные обследования. Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. Врач-стоматолог на приеме направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе. Это позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.

https://ria.ru/20240822/podmoskove-1967762163.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк