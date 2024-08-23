https://ria.ru/20240823/onkoskrining-1968025670.html
Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта
Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта - РИА Новости, 23.08.2024
Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта
Почти 190 тысяч жителей региона прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога в Подмосковье с начала года, в результате у 322 человек было заподозрено... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:59
2024-08-23T13:59
2024-08-23T13:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968031350_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_ac80755c0be510c838db2a4bb036ad9a.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 190 тысяч жителей региона прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога в Подмосковье с начала года, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Такая диагностика злокачественных новообразований проводится на приеме у врача-стоматолога. Она необходима для своевременного выявления патологии. Всего с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 190 тысяч жителей региона, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическое заболевание", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что пациенты были направлены на дополнительные обследования. Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. Врач-стоматолог на приеме направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе. Это позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.
https://ria.ru/20240822/podmoskove-1967762163.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968031350_77:0:1215:853_1920x0_80_0_0_2fa24ae30623f28a9fdbc6fd9fedc1e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 190 тысяч жителей региона прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога в Подмосковье с начала года, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Такая диагностика злокачественных новообразований проводится на приеме у врача-стоматолога. Она необходима для своевременного выявления патологии. Всего с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 190 тысяч жителей региона, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическое заболевание", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что пациенты были направлены на дополнительные обследования.
Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. Врач-стоматолог на приеме направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе. Это позволяет заподозрить онкологическое заболевание.
Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.