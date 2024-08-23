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Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта - РИА Новости, 23.08.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:59 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/onkoskrining-1968025670.html
Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта
Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта - РИА Новости, 23.08.2024
Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта
Почти 190 тысяч жителей региона прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога в Подмосковье с начала года, в результате у 322 человек было заподозрено... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:59
2024-08-23T13:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 190 тысяч жителей региона прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога в Подмосковье с начала года, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Такая диагностика злокачественных новообразований проводится на приеме у врача-стоматолога. Она необходима для своевременного выявления патологии. Всего с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 190 тысяч жителей региона, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическое заболевание", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что пациенты были направлены на дополнительные обследования. Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. Врач-стоматолог на приеме направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе. Это позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.
https://ria.ru/20240822/podmoskove-1967762163.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиОнкоскрининг полости рта на приеме у врача-стоматолога
Онкоскрининг полости рта на приеме у врача-стоматолога - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Онкоскрининг полости рта на приеме у врача-стоматолога
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 190 тысяч жителей региона прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога в Подмосковье с начала года, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Такая диагностика злокачественных новообразований проводится на приеме у врача-стоматолога. Она необходима для своевременного выявления патологии. Всего с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 190 тысяч жителей региона, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическое заболевание", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что пациенты были направлены на дополнительные обследования.
Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. Врач-стоматолог на приеме направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе. Это позволяет заподозрить онкологическое заболевание.
Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
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