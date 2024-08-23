https://ria.ru/20240823/obstrel-1967941254.html

Украинский беспилотник атаковал Еленовку в ДНР

Украинский беспилотник атаковал Еленовку в ДНР - РИА Новости, 23.08.2024

Украинский беспилотник атаковал Еленовку в ДНР

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал поселок Еленовка в ДНР в пятницу утром, о последствиях пока неизвестно, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:51

2024-08-23T07:51

2024-08-23T07:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сергей шойгу

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе атаковал поселок Еленовка в ДНР в пятницу утром, о последствиях пока неизвестно, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07.15 - населенный пункт Еленовка: беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, по данным представительства, за 5 минут с 7.25 обстреляли Петровский район Донецка и поселок Александровка, выпущено по три снаряда калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

россия

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сергей шойгу, происшествия, россия