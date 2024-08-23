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Украинский беспилотник атаковал Еленовку в ДНР - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:51 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/obstrel-1967941254.html
Украинский беспилотник атаковал Еленовку в ДНР
Украинский беспилотник атаковал Еленовку в ДНР - РИА Новости, 23.08.2024
Украинский беспилотник атаковал Еленовку в ДНР
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал поселок Еленовка в ДНР в пятницу утром, о последствиях пока неизвестно, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:51
2024-08-23T07:51
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сергей шойгу
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе атаковал поселок Еленовка в ДНР в пятницу утром, о последствиях пока неизвестно, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07.15 - населенный пункт Еленовка: беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, по данным представительства, за 5 минут с 7.25 обстреляли Петровский район Донецка и поселок Александровка, выпущено по три снаряда калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сергей шойгу, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Сергей Шойгу, Происшествия, Россия
Украинский беспилотник атаковал Еленовку в ДНР

СЦКК: украинский дрон-камикадзе утром атаковал поселок Еленовка в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе атаковал поселок Еленовка в ДНР в пятницу утром, о последствиях пока неизвестно, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07.15 - населенный пункт Еленовка: беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, по данным представительства, за 5 минут с 7.25 обстреляли Петровский район Донецка и поселок Александровка, выпущено по три снаряда калибра 155 миллиметров.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСергей ШойгуПроисшествияРоссия
 
 
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