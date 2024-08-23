Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху пообещал спасенной россиянке сделать все для вызволения ее сына - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/netanjahu-1968137271.html
Нетаньяху пообещал спасенной россиянке сделать все для вызволения ее сына
Нетаньяху пообещал спасенной россиянке сделать все для вызволения ее сына - РИА Новости, 23.08.2024
Нетаньяху пообещал спасенной россиянке сделать все для вызволения ее сына
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с освобожденными заложниками палестинского движения ХАМАС пообещал одной из них, гражданке РФ Елене Труфановой,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:43
2024-08-23T18:43
в мире
израиль
россия
москва
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с освобожденными заложниками палестинского движения ХАМАС пообещал одной из них, гражданке РФ Елене Труфановой, что сделает всё возможное для вызволения ее сына Александра, который находится в плену в Газе уже более 320 дней, сообщила сама Труфанова после встречи. "У нас была долгая встреча с премьер-министром. Мы поделились всей нашей болью, и я надеюсь, что нас услышали. Господин Биньямин Нетаньяху посмотрел мне в глаза и сказал, что сделает всё, чтобы вернуть моего единственного сына и всех наших близких домой живыми. Я покинула эту встречу с немного большей надеждой, чем когда пришла на нее, и я надеюсь увидеть, как мой сын и все заложники скоро вернутся домой", - заявила Труфанова журналистам после встречи. Другая освобожденная заложница Йохвед Лифшиц заявила после встречи с премьером, что так и не получила ответ на вопрос, почему Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подоспела вовремя на помощь жителям южных кибуцев в день атаки ХАМАС на Израиль. "Я до сих пор не получил ответа, почему силы Армии обороны Израиля... не пришли. Только после того, как похитители, насильники и мародеры закончили свою работу, прибыла Армия обороны Израиля. У него (Нетаньяху - ред.) не было ответа на это", - заявила Лифшиц, отметив что ее кибуц Нир Оз 7 октября минувшего года стал "буквально адом". Елена Труфанова, ее мать Ирина Тати, сын Александар и его невеста Сапир Коэн были похищены 7 октября 2023 года из кибуца на юге Израиля вместе с еще 250 заложниками в ходе атаки ХАМАС. Все они, кроме Александра, были освобождены в конце ноября в рамках гуманитарных усилий при активном участии российской стороны. Отец Александра Виталий Труфанов был убит радикалами во время нападения. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240814/oon-1966054763.html
https://ria.ru/20240821/gaza-1967439075.html
https://ria.ru/20240822/abbas-1967894656.html
израиль
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, москва, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху пообещал спасенной россиянке сделать все для вызволения ее сына

Спасенная из плена россиянка: Нетаньяху пообещал сделать все для вызволения сына

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с освобожденными заложниками палестинского движения ХАМАС пообещал одной из них, гражданке РФ Елене Труфановой, что сделает всё возможное для вызволения ее сына Александра, который находится в плену в Газе уже более 320 дней, сообщила сама Труфанова после встречи.
«
"У нас была долгая встреча с премьер-министром. Мы поделились всей нашей болью, и я надеюсь, что нас услышали. Господин Биньямин Нетаньяху посмотрел мне в глаза и сказал, что сделает всё, чтобы вернуть моего единственного сына и всех наших близких домой живыми. Я покинула эту встречу с немного большей надеждой, чем когда пришла на нее, и я надеюсь увидеть, как мой сын и все заложники скоро вернутся домой", - заявила Труфанова журналистам после встречи.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский
14 августа, 00:52
Другая освобожденная заложница Йохвед Лифшиц заявила после встречи с премьером, что так и не получила ответ на вопрос, почему Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подоспела вовремя на помощь жителям южных кибуцев в день атаки ХАМАС на Израиль.
«
"Я до сих пор не получил ответа, почему силы Армии обороны Израиля... не пришли. Только после того, как похитители, насильники и мародеры закончили свою работу, прибыла Армия обороны Израиля. У него (Нетаньяху - ред.) не было ответа на это", - заявила Лифшиц, отметив что ее кибуц Нир Оз 7 октября минувшего года стал "буквально адом".
Елена Труфанова, ее мать Ирина Тати, сын Александар и его невеста Сапир Коэн были похищены 7 октября 2023 года из кибуца на юге Израиля вместе с еще 250 заложниками в ходе атаки ХАМАС. Все они, кроме Александра, были освобождены в конце ноября в рамках гуманитарных усилий при активном участии российской стороны. Отец Александра Виталий Труфанов был убит радикалами во время нападения.
По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Армия Израиля утверждает, что ХАМАС держал тела заложников в туннеле
21 августа, 00:30
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Израиль отказал Аббасу в посещении Газы
22 августа, 20:28
 
В миреИзраильРоссияМоскваБиньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала