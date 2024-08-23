https://ria.ru/20240823/netanjahu-1968137271.html

Нетаньяху пообещал спасенной россиянке сделать все для вызволения ее сына

Нетаньяху пообещал спасенной россиянке сделать все для вызволения ее сына - РИА Новости, 23.08.2024

Нетаньяху пообещал спасенной россиянке сделать все для вызволения ее сына

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с освобожденными заложниками палестинского движения ХАМАС пообещал одной из них, гражданке РФ Елене Труфановой,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:43

2024-08-23T18:43

2024-08-23T18:43

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с освобожденными заложниками палестинского движения ХАМАС пообещал одной из них, гражданке РФ Елене Труфановой, что сделает всё возможное для вызволения ее сына Александра, который находится в плену в Газе уже более 320 дней, сообщила сама Труфанова после встречи. "У нас была долгая встреча с премьер-министром. Мы поделились всей нашей болью, и я надеюсь, что нас услышали. Господин Биньямин Нетаньяху посмотрел мне в глаза и сказал, что сделает всё, чтобы вернуть моего единственного сына и всех наших близких домой живыми. Я покинула эту встречу с немного большей надеждой, чем когда пришла на нее, и я надеюсь увидеть, как мой сын и все заложники скоро вернутся домой", - заявила Труфанова журналистам после встречи. Другая освобожденная заложница Йохвед Лифшиц заявила после встречи с премьером, что так и не получила ответ на вопрос, почему Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подоспела вовремя на помощь жителям южных кибуцев в день атаки ХАМАС на Израиль. "Я до сих пор не получил ответа, почему силы Армии обороны Израиля... не пришли. Только после того, как похитители, насильники и мародеры закончили свою работу, прибыла Армия обороны Израиля. У него (Нетаньяху - ред.) не было ответа на это", - заявила Лифшиц, отметив что ее кибуц Нир Оз 7 октября минувшего года стал "буквально адом". Елена Труфанова, ее мать Ирина Тати, сын Александар и его невеста Сапир Коэн были похищены 7 октября 2023 года из кибуца на юге Израиля вместе с еще 250 заложниками в ходе атаки ХАМАС. Все они, кроме Александра, были освобождены в конце ноября в рамках гуманитарных усилий при активном участии российской стороны. Отец Александра Виталий Труфанов был убит радикалами во время нападения. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240814/oon-1966054763.html

https://ria.ru/20240821/gaza-1967439075.html

https://ria.ru/20240822/abbas-1967894656.html

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в мире, израиль, россия, москва, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году