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Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева - РИА Новости, 23.08.2024
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06:09 23.08.2024 (обновлено: 10:36 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/naemniki-1967934370.html
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева - РИА Новости, 23.08.2024
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, сообщила РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:09
2024-08-23T10:36
в мире
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колумбия
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БОГОТА, 23 авг — РИА Новости. Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, сообщила РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар. Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на Донецком направлении в составе ВСУ. О смерти мужа Товар узнала от его сослуживцев утром 19 февраля. По словам Товар, она не знает, где находится тело мужа. Сослуживцы забрали его с поля боя и доставили в больницу, командиры части, с которыми удалось связаться на Украине, сказали, что тела оттуда уже перевезли. У похоронных компаний и уполномоченных организаций в Киеве также нет никакой информации. "Они (украинские власти. — Прим. ред.) нам не оказывают никакой поддержки, (не дают никакой. — Прим. ред.) информации, чтобы найти дорогих нам людей", — сказала вдова. В такой же ситуации находятся еще три семьи, их родные погибли вместе с Гамбоа. "По правде говоря, мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск", — сказала Товар в ответ на вопрос, могли бы семьи начать процесс против правительства Украины из-за пропажи тел родных.
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967924867.html
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в мире, украина, киев, колумбия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Колумбия, Вооруженные силы Украины
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева

Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
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БОГОТА, 23 авг — РИА Новости. Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, сообщила РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар.
Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на Донецком направлении в составе ВСУ. О смерти мужа Товар узнала от его сослуживцев утром 19 февраля.
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02:10
По словам Товар, она не знает, где находится тело мужа. Сослуживцы забрали его с поля боя и доставили в больницу, командиры части, с которыми удалось связаться на Украине, сказали, что тела оттуда уже перевезли. У похоронных компаний и уполномоченных организаций в Киеве также нет никакой информации.
"Они (украинские власти. — Прим. ред.) нам не оказывают никакой поддержки, (не дают никакой. — Прим. ред.) информации, чтобы найти дорогих нам людей", — сказала вдова.
В такой же ситуации находятся еще три семьи, их родные погибли вместе с Гамбоа.
"По правде говоря, мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск", — сказала Товар в ответ на вопрос, могли бы семьи начать процесс против правительства Украины из-за пропажи тел родных.
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Вчера, 10:25
 
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