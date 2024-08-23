https://ria.ru/20240823/naemniki-1967934370.html

Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева

Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева - РИА Новости, 23.08.2024

Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева

Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, сообщила РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:09

2024-08-23T06:09

2024-08-23T10:36

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БОГОТА, 23 авг — РИА Новости. Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, сообщила РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар. Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на Донецком направлении в составе ВСУ. О смерти мужа Товар узнала от его сослуживцев утром 19 февраля. По словам Товар, она не знает, где находится тело мужа. Сослуживцы забрали его с поля боя и доставили в больницу, командиры части, с которыми удалось связаться на Украине, сказали, что тела оттуда уже перевезли. У похоронных компаний и уполномоченных организаций в Киеве также нет никакой информации. "Они (украинские власти. — Прим. ред.) нам не оказывают никакой поддержки, (не дают никакой. — Прим. ред.) информации, чтобы найти дорогих нам людей", — сказала вдова. В такой же ситуации находятся еще три семьи, их родные погибли вместе с Гамбоа. "По правде говоря, мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск", — сказала Товар в ответ на вопрос, могли бы семьи начать процесс против правительства Украины из-за пропажи тел родных.

https://ria.ru/20240823/ukraina-1967924867.html

https://ria.ru/20240822/gosduma-1967721579.html

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в мире, украина, киев, колумбия, вооруженные силы украины