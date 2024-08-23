https://ria.ru/20240823/naemniki-1967934370.html
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева - РИА Новости, 23.08.2024
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, сообщила РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:09
2024-08-23T06:09
2024-08-23T10:36
в мире
украина
киев
колумбия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
БОГОТА, 23 авг — РИА Новости. Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, сообщила РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар. Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на Донецком направлении в составе ВСУ. О смерти мужа Товар узнала от его сослуживцев утром 19 февраля. По словам Товар, она не знает, где находится тело мужа. Сослуживцы забрали его с поля боя и доставили в больницу, командиры части, с которыми удалось связаться на Украине, сказали, что тела оттуда уже перевезли. У похоронных компаний и уполномоченных организаций в Киеве также нет никакой информации. "Они (украинские власти. — Прим. ред.) нам не оказывают никакой поддержки, (не дают никакой. — Прим. ред.) информации, чтобы найти дорогих нам людей", — сказала вдова. В такой же ситуации находятся еще три семьи, их родные погибли вместе с Гамбоа. "По правде говоря, мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск", — сказала Товар в ответ на вопрос, могли бы семьи начать процесс против правительства Украины из-за пропажи тел родных.
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967924867.html
https://ria.ru/20240822/gosduma-1967721579.html
украина
киев
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, колумбия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Колумбия, Вооруженные силы Украины
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
БОГОТА, 23 авг — РИА Новости. Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, сообщила РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар.
Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на Донецком направлении в составе ВСУ
. О смерти мужа Товар узнала от его сослуживцев утром 19 февраля.
По словам Товар, она не знает, где находится тело мужа. Сослуживцы забрали его с поля боя и доставили в больницу, командиры части, с которыми удалось связаться на Украине, сказали, что тела оттуда уже перевезли. У похоронных компаний и уполномоченных организаций в Киеве также нет никакой информации.
"Они (украинские власти. — Прим. ред.) нам не оказывают никакой поддержки, (не дают никакой. — Прим. ред.) информации, чтобы найти дорогих нам людей", — сказала вдова.
В такой же ситуации находятся еще три семьи, их родные погибли вместе с Гамбоа.
"По правде говоря, мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск", — сказала Товар в ответ на вопрос, могли бы семьи начать процесс против правительства Украины из-за пропажи тел родных.