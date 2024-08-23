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Пробки перед заездом на Крымский мост отсутствуют - РИА Новости, 23.08.2024
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04:49 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/most-1967930491.html
Пробки перед заездом на Крымский мост отсутствуют
Пробки перед заездом на Крымский мост отсутствуют - РИА Новости, 23.08.2024
Пробки перед заездом на Крымский мост отсутствуют
Скоплений машин перед заездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Республики Крым нет, движение осуществляется в штатном режиме, передает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T04:49
2024-08-23T04:49
происшествия
тамань (станица)
керчь
краснодарский край
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТАМАНЬ (Краснодарский край), 23 авг - РИА Новости. Скоплений машин перед заездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Республики Крым нет, движение осуществляется в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 4.00 мск пробки на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи нет. Движение осуществляется в штатном режиме. В четверг движение по Крымскому мосту перековалось дважды. При этом второй раз - в 16.29, а восстановлено - в 17.41 мск. Причины не назывались. В 16.30 киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
https://ria.ru/20240823/arest-1967927815.html
тамань (станица)
керчь
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происшествия, тамань (станица), керчь, краснодарский край, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Тамань (станица), Керчь, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пробки перед заездом на Крымский мост отсутствуют

Очереди перед заездом на Крымский мост отсутствуют с обеих сторон

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на Крымском мосту
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на Крымском мосту. Архивное фото
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ТАМАНЬ (Краснодарский край), 23 авг - РИА Новости. Скоплений машин перед заездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Республики Крым нет, движение осуществляется в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 4.00 мск пробки на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи нет. Движение осуществляется в штатном режиме.
В четверг движение по Крымскому мосту перековалось дважды. При этом второй раз - в 16.29, а восстановлено - в 17.41 мск. Причины не назывались.
В 16.30 киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
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ПроисшествияТамань (станица)КерчьКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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