https://ria.ru/20240823/most-1967930491.html

Пробки перед заездом на Крымский мост отсутствуют

Пробки перед заездом на Крымский мост отсутствуют - РИА Новости, 23.08.2024

Пробки перед заездом на Крымский мост отсутствуют

Скоплений машин перед заездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Республики Крым нет, движение осуществляется в штатном режиме, передает... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T04:49

2024-08-23T04:49

2024-08-23T04:49

происшествия

тамань (станица)

керчь

краснодарский край

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ТАМАНЬ (Краснодарский край), 23 авг - РИА Новости. Скоплений машин перед заездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Республики Крым нет, движение осуществляется в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 4.00 мск пробки на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи нет. Движение осуществляется в штатном режиме. В четверг движение по Крымскому мосту перековалось дважды. При этом второй раз - в 16.29, а восстановлено - в 17.41 мск. Причины не назывались. В 16.30 киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.

https://ria.ru/20240823/arest-1967927815.html

тамань (станица)

керчь

краснодарский край

россия

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происшествия, тамань (станица), керчь, краснодарский край, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия