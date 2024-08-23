https://ria.ru/20240823/moskva-1967994109.html

Более чем в 1,3 раза показала рост машиностроительная отрасль Москвы

Более чем в 1,3 раза показала рост машиностроительная отрасль Москвы - РИА Новости, 23.08.2024

Более чем в 1,3 раза показала рост машиностроительная отрасль Москвы

Московские предприятия увеличили выпуск машин и оборудования более чем в 1,3 раза за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:13

2024-08-23T12:13

2024-08-23T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Московские предприятия увеличили выпуск машин и оборудования более чем в 1,3 раза за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичным промышленникам предоставляются меры поддержки, которые в условиях внешний ограничений помогают не только сохранить существующие показатели, но и значительно улучшить их. Так, за с января по июнь этого года московские предприятия увеличили выпуск машин и оборудования более чем в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Он также отметил, что отрасль представляют свыше 260 производств, где создают оборудование для внутреннего и внешних рынков.Объем отгруженной продукции вырос за этот период на 46%.На 8,3% вырос объем выпуска воздушных и вакуумных насосов в натуральном выражении, также частей насосов и компрессоров – более чем в 2,2 раза. Кроме того, почти на 20% увеличилось производство промышленных, лабораторных и электрических печей и камер. Выпуск мостовых электрических кранов вырос более чем в 2,1 раза, лифтов – почти на три процента, конвейеров – на 17,3%, добавили в ДИПП.Также положительная динамика присутствует в производстве теплообменников и машин для сжижения воздуха, и прочих газов – почти на 90%, оборудования и установок для фильтрирования или очистки газов – более чем в 1,3 раза. В части станкостроения также сохраняется устойчивый рост - более чем в 1,4 раза вырос выпуск металлообрабатывающих станков, почти на 30% – деревообрабатывающих."Станкостроительная отрасль Москвы насчитывает более 50 компаний, которым доступен широкий ассортимент мер поддержки от столицы. С их помощью можно создать или модернизировать производство, закупить новое оборудование, получить налоговые льготы или экспортную поддержку, повысить квалификацию сотрудников и многое другое", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Он добавил, что наиболее популярные меры – льготные инвестиционные кредиты, предоставление земельных участков по льготной ставке один рубль в год, сюда входят и офсетные контракты с гарантированным спросом на продукцию.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Предприятия производят разные товары и активно внедряют инновации.

https://ria.ru/20240823/moskva-1967964219.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов