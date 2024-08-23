https://ria.ru/20240823/moskva-1967964219.html

Власти Москвы рассказали об увеличении промышленниками парка оборудования

Власти Москвы рассказали об увеличении промышленниками парка оборудования - РИА Новости, 23.08.2024

Власти Москвы рассказали об увеличении промышленниками парка оборудования

Развитие столичного инвестклимата, а также всесторонняя помощь властей помогли московским промышленникам модернизировать производства; к примеру, компании по... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:20

2024-08-23T10:20

2024-08-23T10:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

предприниматели

промышленность

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Развитие столичного инвестклимата, а также всесторонняя помощь властей помогли московским промышленникам модернизировать производства; к примеру, компании по выпуску интерактивных панелей, промоборудования и зарядных автостанций с января закупили новое оборудование и планируют увеличение объемов производства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Столица предоставляет промышленникам более двадцати системных мер поддержки. Например, предприятиям присваивают спецстатусы – промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", которые дают значительные налоговые льготы. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет московскому промышленному сектору финансовую поддержку, в частности, популярными стали льготные инвестиционные кредиты", – отметил Гарбузов, слова которого привели в ДИПП.По его словам, эти и другие инструменты позволяют промышленникам экономить средства и инвестировать в расширение производственных площадок, закупку нового оборудования, что способствует увеличению объемов производства высокотехнологичной продукции.В частности, компания-резидент ОЭЗ "Некс–Т" обновила производство, что позволило увеличить выпуск интерактивных панелей и жидкокристаллических дисплеев. Это стало возможным благодаря компенсации части затрат по льготному инвесткредиту Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства. При этом производитель привлек восемьсот миллионов рублей под 3 процента годовых.Также расширил парк оборудования производитель зарядных автостанций "Парус Электро". Компания закупила аппарат для изготовления электротехнических шины из меди для систем электропитания. Теперь предприятие может производить около одной тысячи устройств ежемесячно.Генеральный директор компании Максим Жовнер подчеркнул, что для производства важно иметь современный станочный парк, чтобы выполнять все работы по металлообработке внутри предприятия, добавили в ДИПП."Мы сразу сделали ставку на российских станкостроителей. Например, участок металлообработки почти полностью укомплектован отечественными станками: лазерной резки, сверлильным, резьбонарезным и зачистным. В ближайшее время мы планируем приобрести гибочный станок и сварочное оборудование отечественного производства", – приводятся в сообщении слова Жовнера.Кроме того, предприятие "Траяна", выпускающее конвейерное оборудование, закупила в этом году 3 новых станка для изготовления разной продукции из полимерных материалов. Также компания приобрела портальный фрезер для раскройки листа пластика и создания из него деталей.По поручению столичного градоначальника в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов, рассказали в ДИПП.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, и около ста малых. Компании производят разные товары, активно внедряют инновации, а также увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240820/moskva-1967263176.html

https://ria.ru/20240820/trudoustroystvo-1967243399.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, предприниматели, промышленность