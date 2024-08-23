https://ria.ru/20240823/moskva-1967952394.html

Работы по ремонту участка Тверской улицы в Москве стартуют в пятницу

Работы по ремонту участка Тверской улицы в Москве стартуют в пятницу - РИА Новости, 23.08.2024

Работы по ремонту участка Тверской улицы в Москве стартуют в пятницу

В пятницу, 23 августа, стартуют работы по ремонту участка Тверской улицы, участок от Моховой улицы до Пушкинской площади будет закрыт для автотранспорта 23-26... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:34

2024-08-23T09:34

2024-08-23T09:34

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В пятницу, 23 августа, стартуют работы по ремонту участка Тверской улицы, участок от Моховой улицы до Пушкинской площади будет закрыт для автотранспорта 23-26 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что замена асфальтобетонного покрытия будет проводиться с 22.00 23 августа до 06.00 26 августа. "На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью один километр будет полностью перекрыто для автомобилей. Поэтому просим горожан планировать поездки в центр с учетом ограничений и заранее выбирать маршруты", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2020 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года. "Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта. При проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в настоящее время в Москве ведутся работы по подготовке дорог к осенне-зимнему периоду. "Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, это позволяет быстро провести весь комплекс необходимых мероприятий и привести дороги в порядок, например, убрать колейность", - заключил Бирюков.

https://ria.ru/20240822/moskva-1967779388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы