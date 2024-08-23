https://ria.ru/20240823/moshennichestvo-1967925153.html

Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда

Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда - РИА Новости, 23.08.2024

Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда

Мошенники придумывают легенды для схем по взлому аккаунта на Госуслугах, в том числе используя фейковые звонки от Соцфонда, рассказала РИА Новости куратор... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T02:18

2024-08-23T02:18

2024-08-23T02:18

общество

алла храпунова

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_0:152:3220:1963_1920x0_80_0_0_495714c893e85693a169fe5e6e820a1d.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мошенники придумывают легенды для схем по взлому аккаунта на Госуслугах, в том числе используя фейковые звонки от Соцфонда, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "На сегодняшний день по-прежнему в топ легенд входят звонки от имени сотовых операторов с уведомлениями об окончании срока действия сим-карты или договора. Однако уже несколько месяцев злоумышленники модифицируют эту легенду, рассказывая, что произошло изменение выбранного тарифа и требуется подтверждение смены или возврат к прежнему", - сообщила Храпунова. Второй по популярности, по ее словам, является история о необходимости сдать флюорографию. "С таким "напоминанием" звонят "представители" поликлиник или "Единой медицинской службы". Для прохождения обследования предлагается записаться в очередь, для чего требуется код от Госуслуг", - отметила Храпунова. Кроме того, наблюдается очередной всплеск легенды об окончании срока действия или необходимости обновления полиса ОМС и его регистрации в системе. "Также сохраняются случаи звонков от представителей Соцфонда о том, что выявлены ошибки в начислении стажа или расчете пенсии, для чего необходимо явиться в офис ведомства для уточнения данных. Записаться в электронную очередь на прием предлагают с помощью кода из смс", - сообщила Храпунова. Кроме того, специалисты продолжают фиксировать сигналы о звонках якобы от МФЦ о том, что на имя потенциальной жертвы пришли документы, с уточнением, каким способом удобнее их получить – для выбора способа просят назвать код из смс.

https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html

https://ria.ru/20240823/moshennichestvo-1967923061.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алла храпунова, россия