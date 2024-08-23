https://ria.ru/20240823/moshennichestvo-1967925153.html
Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда
Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда - РИА Новости, 23.08.2024
Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда
Мошенники придумывают легенды для схем по взлому аккаунта на Госуслугах, в том числе используя фейковые звонки от Соцфонда, рассказала РИА Новости куратор... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T02:18
2024-08-23T02:18
2024-08-23T02:18
общество
алла храпунова
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мошенники придумывают легенды для схем по взлому аккаунта на Госуслугах, в том числе используя фейковые звонки от Соцфонда, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "На сегодняшний день по-прежнему в топ легенд входят звонки от имени сотовых операторов с уведомлениями об окончании срока действия сим-карты или договора. Однако уже несколько месяцев злоумышленники модифицируют эту легенду, рассказывая, что произошло изменение выбранного тарифа и требуется подтверждение смены или возврат к прежнему", - сообщила Храпунова. Второй по популярности, по ее словам, является история о необходимости сдать флюорографию. "С таким "напоминанием" звонят "представители" поликлиник или "Единой медицинской службы". Для прохождения обследования предлагается записаться в очередь, для чего требуется код от Госуслуг", - отметила Храпунова. Кроме того, наблюдается очередной всплеск легенды об окончании срока действия или необходимости обновления полиса ОМС и его регистрации в системе. "Также сохраняются случаи звонков от представителей Соцфонда о том, что выявлены ошибки в начислении стажа или расчете пенсии, для чего необходимо явиться в офис ведомства для уточнения данных. Записаться в электронную очередь на прием предлагают с помощью кода из смс", - сообщила Храпунова. Кроме того, специалисты продолжают фиксировать сигналы о звонках якобы от МФЦ о том, что на имя потенциальной жертвы пришли документы, с уточнением, каким способом удобнее их получить – для выбора способа просят назвать код из смс.
https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html
https://ria.ru/20240823/moshennichestvo-1967923061.html
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общество, алла храпунова, россия
Общество, Алла Храпунова, Россия
Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда
Эксперт: мошенники придумывают легенды для схем по взлому аккаунта на Госуслугах
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мошенники придумывают легенды для схем по взлому аккаунта на Госуслугах, в том числе используя фейковые звонки от Соцфонда, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
"На сегодняшний день по-прежнему в топ легенд входят звонки от имени сотовых операторов с уведомлениями об окончании срока действия сим-карты или договора. Однако уже несколько месяцев злоумышленники модифицируют эту легенду, рассказывая, что произошло изменение выбранного тарифа и требуется подтверждение смены или возврат к прежнему", - сообщила Храпунова.
Второй по популярности, по ее словам, является история о необходимости сдать флюорографию. "С таким "напоминанием" звонят "представители" поликлиник или "Единой медицинской службы". Для прохождения обследования предлагается записаться в очередь, для чего требуется код от Госуслуг", - отметила Храпунова.
Кроме того, наблюдается очередной всплеск легенды об окончании срока действия или необходимости обновления полиса ОМС и его регистрации в системе.
"Также сохраняются случаи звонков от представителей Соцфонда о том, что выявлены ошибки в начислении стажа или расчете пенсии, для чего необходимо явиться в офис ведомства для уточнения данных. Записаться в электронную очередь на прием предлагают с помощью кода из смс", - сообщила Храпунова.
Кроме того, специалисты продолжают фиксировать сигналы о звонках якобы от МФЦ о том, что на имя потенциальной жертвы пришли документы, с уточнением, каким способом удобнее их получить – для выбора способа просят назвать код из смс.