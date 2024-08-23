https://ria.ru/20240823/moshennichestvo-1967923061.html
Эксперт рассказал о подделке сайтов с распродажами школьной формы
Эксперт рассказал о подделке сайтов с распродажами школьной формы - РИА Новости, 23.08.2024
Эксперт рассказал о подделке сайтов с распродажами школьной формы
Злоумышленники для кражи денег у россиян стали подделывать сайты с распродажами школьной формы, рассказал РИА Новости заместитель директора центра мониторинга... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:32
2024-08-23T01:32
2024-08-23T01:32
александр вураско
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Злоумышленники для кражи денег у россиян стали подделывать сайты с распродажами школьной формы, рассказал РИА Новости заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "Мошенники активно заманивают потенциальных жертв фейковыми сайтами по продаже школьной формы и других принадлежностей с большими скидками к 1 сентября. Желающие приобрести необходимые товары родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам", - сказал Вураско. Мошенники распространяют ссылки на подобные ресурсы в социальных сетях и мессенджерах с помощью таргетированных рассылок. "Даже те единичные случаи, которые мы видим, способны причинить значительный финансовый ущерб", - отметил эксперт. Он советует критически относиться к подобным предложениям и не спешить с покупками. "Главное орудие против мошенников – это критическое мышление и перепроверка фактов. Не торопитесь, внимательно изучите рынок и лишь после этого принимайте решение о покупке чего-либо. Это позволит избежать массы проблем и сохранить семейный бюджет", - сказал Вураско.
https://ria.ru/20240821/moshenniki-1967465142.html
https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967204580.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вураско, общество, россия
Александр Вураско, Общество, Россия
Эксперт рассказал о подделке сайтов с распродажами школьной формы
Эксперт Вураско: мошенники стали подделывать сайты с распродажами школьной формы
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Злоумышленники для кражи денег у россиян стали подделывать сайты с распродажами школьной формы, рассказал РИА Новости заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
"Мошенники активно заманивают потенциальных жертв фейковыми сайтами по продаже школьной формы и других принадлежностей с большими скидками к 1 сентября. Желающие приобрести необходимые товары родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам", - сказал Вураско.
Мошенники распространяют ссылки на подобные ресурсы в социальных сетях и мессенджерах с помощью таргетированных рассылок. "Даже те единичные случаи, которые мы видим, способны причинить значительный финансовый ущерб", - отметил эксперт.
Он советует критически относиться к подобным предложениям и не спешить с покупками.
"Главное орудие против мошенников – это критическое мышление и перепроверка фактов. Не торопитесь, внимательно изучите рынок и лишь после этого принимайте решение о покупке чего-либо. Это позволит избежать массы проблем и сохранить семейный бюджет", - сказал Вураско.