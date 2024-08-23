https://ria.ru/20240823/moshennichestvo-1967923061.html

Эксперт рассказал о подделке сайтов с распродажами школьной формы

Эксперт рассказал о подделке сайтов с распродажами школьной формы - РИА Новости, 23.08.2024

Эксперт рассказал о подделке сайтов с распродажами школьной формы

Злоумышленники для кражи денег у россиян стали подделывать сайты с распродажами школьной формы, рассказал РИА Новости заместитель директора центра мониторинга... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T01:32

2024-08-23T01:32

2024-08-23T01:32

александр вураско

общество

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Злоумышленники для кражи денег у россиян стали подделывать сайты с распродажами школьной формы, рассказал РИА Новости заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "Мошенники активно заманивают потенциальных жертв фейковыми сайтами по продаже школьной формы и других принадлежностей с большими скидками к 1 сентября. Желающие приобрести необходимые товары родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам", - сказал Вураско. Мошенники распространяют ссылки на подобные ресурсы в социальных сетях и мессенджерах с помощью таргетированных рассылок. "Даже те единичные случаи, которые мы видим, способны причинить значительный финансовый ущерб", - отметил эксперт. Он советует критически относиться к подобным предложениям и не спешить с покупками. "Главное орудие против мошенников – это критическое мышление и перепроверка фактов. Не торопитесь, внимательно изучите рынок и лишь после этого принимайте решение о покупке чего-либо. Это позволит избежать массы проблем и сохранить семейный бюджет", - сказал Вураско.

https://ria.ru/20240821/moshenniki-1967465142.html

https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967204580.html

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александр вураско, общество, россия