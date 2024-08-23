https://ria.ru/20240823/moldavija-1968162628.html

В Молдавии сокращается урожай винограда

В Молдавии сокращается урожай винограда - РИА Новости, 23.08.2024

В Молдавии сокращается урожай винограда

Урожай винограда в Молдавии в этом году будет на 35% ниже, чем в прошлом году из-за засухи, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:57

2024-08-23T20:57

2024-08-23T20:57

экономика

молдавия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576883678_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_7e42ca49d1ef154cb10085ad12e3b766.jpg

КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Урожай винограда в Молдавии в этом году будет на 35% ниже, чем в прошлом году из-за засухи, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства. "Общий урожай винограда в Молдавии в этом году будет на 35% ниже по сравнению с прошлым годом и составит от 3 до 12 тонн винограда с гектара. Специалисты выразили серьезную обеспокоенность по поводу нынешнего состояния виноградных плантаций. Около 75% площадей испытывают сильный или умеренный водный дефицит, и только 25% площадей поддерживают оптимальную влажность почвы", - говорится в отчете, размещенном на сайте минсельхоза. В министерстве отметили, что поставки винограда на переработку в 2024 году оцениваются до 220 тысяч тонн против 263 тысяч тонн, переработанных в 2023 году. Из-за экстремально высоких температур, зафиксированных с марта по июль 2024 года, фенологическая фаза созревания ягод началась на 14-16 дней раньше, чем в 2023 году, что привело к массовому сбору винного винограда уже 12 августа, тогда как в прошлом году это произошло в первой декаде сентября.

https://ria.ru/20240821/vino-1967455520.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, в мире