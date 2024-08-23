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В Молдавии сокращается урожай винограда - РИА Новости, 23.08.2024
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20:57 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/moldavija-1968162628.html
В Молдавии сокращается урожай винограда
В Молдавии сокращается урожай винограда - РИА Новости, 23.08.2024
В Молдавии сокращается урожай винограда
Урожай винограда в Молдавии в этом году будет на 35% ниже, чем в прошлом году из-за засухи, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:57
2024-08-23T20:57
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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Урожай винограда в Молдавии в этом году будет на 35% ниже, чем в прошлом году из-за засухи, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства. "Общий урожай винограда в Молдавии в этом году будет на 35% ниже по сравнению с прошлым годом и составит от 3 до 12 тонн винограда с гектара. Специалисты выразили серьезную обеспокоенность по поводу нынешнего состояния виноградных плантаций. Около 75% площадей испытывают сильный или умеренный водный дефицит, и только 25% площадей поддерживают оптимальную влажность почвы", - говорится в отчете, размещенном на сайте минсельхоза. В министерстве отметили, что поставки винограда на переработку в 2024 году оцениваются до 220 тысяч тонн против 263 тысяч тонн, переработанных в 2023 году. Из-за экстремально высоких температур, зафиксированных с марта по июль 2024 года, фенологическая фаза созревания ягод началась на 14-16 дней раньше, чем в 2023 году, что привело к массовому сбору винного винограда уже 12 августа, тогда как в прошлом году это произошло в первой декаде сентября.
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экономика, молдавия, в мире
Экономика, Молдавия, В мире
В Молдавии сокращается урожай винограда

Минсельхоз Молдавии: урожай винограда в 2024 г будет на 35% ниже прошлогоднего

© Pixabay / Pixabay/Mazzu1971Виноград
Виноград - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Pixabay / Pixabay/Mazzu1971
Виноград. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Урожай винограда в Молдавии в этом году будет на 35% ниже, чем в прошлом году из-за засухи, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства.
«
"Общий урожай винограда в Молдавии в этом году будет на 35% ниже по сравнению с прошлым годом и составит от 3 до 12 тонн винограда с гектара. Специалисты выразили серьезную обеспокоенность по поводу нынешнего состояния виноградных плантаций. Около 75% площадей испытывают сильный или умеренный водный дефицит, и только 25% площадей поддерживают оптимальную влажность почвы", - говорится в отчете, размещенном на сайте минсельхоза.
В министерстве отметили, что поставки винограда на переработку в 2024 году оцениваются до 220 тысяч тонн против 263 тысяч тонн, переработанных в 2023 году. Из-за экстремально высоких температур, зафиксированных с марта по июль 2024 года, фенологическая фаза созревания ягод началась на 14-16 дней раньше, чем в 2023 году, что привело к массовому сбору винного винограда уже 12 августа, тогда как в прошлом году это произошло в первой декаде сентября.
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