https://ria.ru/20240823/moldavija-1968142660.html

Шор: в Молдавии замалчивают памятные даты освобождения страны от фашизма

Шор: в Молдавии замалчивают памятные даты освобождения страны от фашизма - РИА Новости, 23.08.2024

Шор: в Молдавии замалчивают памятные даты освобождения страны от фашизма

Молдавские власти замалчивают памятные даты, посвященные освобождению Молдавии от фашизма, и обделяют вниманием участников Великой Отечественной войны, заявил в РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:06

2024-08-23T19:06

2024-08-23T19:06

в мире

молдавия

румыния

венгрия

илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Молдавские власти замалчивают памятные даты, посвященные освобождению Молдавии от фашизма, и обделяют вниманием участников Великой Отечественной войны, заявил в пятницу лидер оппозиционного в стране блока "Победа" Илан Шор. "В эти дни отмечается 80-летие освобождения наших городов и сел от фашизма. Дата, которая предательски замалчивается режимом Санду (президент Молдавии Майя Санду - ред.). Для нашего блока "Победа" важно, чтобы ветераны на склоне лет не чувствовали себя обделенными. Они под опекой нашей команды. Это герои, которые спасли мир от коричневой чумы, а сейчас практически забыты властями", - написал в своем Telegram-канале Шор. По его словам, представители блока "Победа" поздравили ветеранов с праздником. "Но мы стараемся делать так, чтобы внимание и заботу они (ветераны - ред.) чувствовали не только в праздники, а круглый год. Помогаем им по хозяйству, поддерживаем материально", - подчеркнул Шор. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240821/moldavia-1967611779.html

https://ria.ru/20240822/unizhenie-1967699032.html

молдавия

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венгрия

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в мире, молдавия, румыния, венгрия, илан шор, майя санду