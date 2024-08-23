https://ria.ru/20240823/moldavija-1968057815.html
Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат
Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат - РИА Новости, 23.08.2024
Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат
Избирательная кампания на выборах президента Молдавии будет проходить без дебатов, но СМИ столкнутся с цензурой, заявил депутат парламента, кандидат в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:16
2024-08-23T15:16
2024-08-23T15:16
в мире
молдавия
майя санду
василий боля
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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента Молдавии будет проходить без дебатов, но СМИ столкнутся с цензурой, заявил депутат парламента, кандидат в президенты от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале. "Избирательная кампания без дебатов. Избирательная кампания в разгаре, и мы сталкиваемся с тревожной ситуацией: 31 телевизионный канал и 41 радиостанция объявили, что не будут освещать президентскую кампанию, не будут освещать референдум, запланированный на 20 октября этого года и не будут организовывать избирательные дебаты. Эти действия вызывают подозрения в цензуре", - написал Боля. Он предположил, что нынешнее правительство, в том числе президент Майя Санду, повлияли на эти средства массовой информации, чтобы избежать участия в избирательной кампании и организации дебатов. Согласно законодательству, каналы, освещающие избирательную кампанию, обязаны предоставлять равное эфирное время всем кандидатам. "Причиной этих решений мог стать тот факт, что Майя Санду объявила о своем отказе участвовать в дебатах, чтобы избежать таким образом платформ, где оппозиция может критиковать правительство, особенно Санду. Предпринимаются попытки ограничить доступ к различным мнениям. Это новое решение кажется последним шагом в процессе узурпации власти и установления цензуры в стране", - добавил Боля. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240822/sandu-1967846199.html
https://ria.ru/20240822/moldavija-1967776150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, василий боля
В мире, Молдавия, Майя Санду, Василий Боля
Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат
Депутат Боля: кампания в Молдавии пройдет без дебатов, но с цензурой
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости.
Избирательная кампания на выборах президента Молдавии будет проходить без дебатов, но СМИ столкнутся с цензурой, заявил депутат парламента, кандидат в президенты от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале
.
"Избирательная кампания без дебатов. Избирательная кампания в разгаре, и мы сталкиваемся с тревожной ситуацией: 31 телевизионный канал и 41 радиостанция объявили, что не будут освещать президентскую кампанию, не будут освещать референдум, запланированный на 20 октября этого года и не будут организовывать избирательные дебаты. Эти действия вызывают подозрения в цензуре", - написал Боля.
Он предположил, что нынешнее правительство, в том числе президент Майя Санду
, повлияли на эти средства массовой информации, чтобы избежать участия в избирательной кампании и организации дебатов. Согласно законодательству, каналы, освещающие избирательную кампанию, обязаны предоставлять равное эфирное время всем кандидатам.
"Причиной этих решений мог стать тот факт, что Майя Санду объявила о своем отказе участвовать в дебатах, чтобы избежать таким образом платформ, где оппозиция может критиковать правительство, особенно Санду. Предпринимаются попытки ограничить доступ к различным мнениям. Это новое решение кажется последним шагом в процессе узурпации власти и установления цензуры в стране", - добавил Боля.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.