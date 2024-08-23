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Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат - РИА Новости, 23.08.2024
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15:16 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/moldavija-1968057815.html
Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат
Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат - РИА Новости, 23.08.2024
Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат
Избирательная кампания на выборах президента Молдавии будет проходить без дебатов, но СМИ столкнутся с цензурой, заявил депутат парламента, кандидат в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:16
2024-08-23T15:16
в мире
молдавия
майя санду
василий боля
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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента Молдавии будет проходить без дебатов, но СМИ столкнутся с цензурой, заявил депутат парламента, кандидат в президенты от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале. "Избирательная кампания без дебатов. Избирательная кампания в разгаре, и мы сталкиваемся с тревожной ситуацией: 31 телевизионный канал и 41 радиостанция объявили, что не будут освещать президентскую кампанию, не будут освещать референдум, запланированный на 20 октября этого года и не будут организовывать избирательные дебаты. Эти действия вызывают подозрения в цензуре", - написал Боля. Он предположил, что нынешнее правительство, в том числе президент Майя Санду, повлияли на эти средства массовой информации, чтобы избежать участия в избирательной кампании и организации дебатов. Согласно законодательству, каналы, освещающие избирательную кампанию, обязаны предоставлять равное эфирное время всем кандидатам. "Причиной этих решений мог стать тот факт, что Майя Санду объявила о своем отказе участвовать в дебатах, чтобы избежать таким образом платформ, где оппозиция может критиковать правительство, особенно Санду. Предпринимаются попытки ограничить доступ к различным мнениям. Это новое решение кажется последним шагом в процессе узурпации власти и установления цензуры в стране", - добавил Боля. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240822/sandu-1967846199.html
https://ria.ru/20240822/moldavija-1967776150.html
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в мире, молдавия, майя санду, василий боля
В мире, Молдавия, Майя Санду, Василий Боля
Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат

Депутат Боля: кампания в Молдавии пройдет без дебатов, но с цензурой

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента Молдавии будет проходить без дебатов, но СМИ столкнутся с цензурой, заявил депутат парламента, кандидат в президенты от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале.
"Избирательная кампания без дебатов. Избирательная кампания в разгаре, и мы сталкиваемся с тревожной ситуацией: 31 телевизионный канал и 41 радиостанция объявили, что не будут освещать президентскую кампанию, не будут освещать референдум, запланированный на 20 октября этого года и не будут организовывать избирательные дебаты. Эти действия вызывают подозрения в цензуре", - написал Боля.
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Он предположил, что нынешнее правительство, в том числе президент Майя Санду, повлияли на эти средства массовой информации, чтобы избежать участия в избирательной кампании и организации дебатов. Согласно законодательству, каналы, освещающие избирательную кампанию, обязаны предоставлять равное эфирное время всем кандидатам.
"Причиной этих решений мог стать тот факт, что Майя Санду объявила о своем отказе участвовать в дебатах, чтобы избежать таким образом платформ, где оппозиция может критиковать правительство, особенно Санду. Предпринимаются попытки ограничить доступ к различным мнениям. Это новое решение кажется последним шагом в процессе узурпации власти и установления цензуры в стране", - добавил Боля.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
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В миреМолдавияМайя СандуВасилий Боля
 
 
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