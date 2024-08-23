https://ria.ru/20240823/moldavija-1968057815.html

Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат

Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат - РИА Новости, 23.08.2024

Избирательная кампания в Молдавии пройдет без дебатов, заявил депутат

Избирательная кампания на выборах президента Молдавии будет проходить без дебатов, но СМИ столкнутся с цензурой, заявил депутат парламента, кандидат в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:16

2024-08-23T15:16

2024-08-23T15:16

в мире

молдавия

майя санду

василий боля

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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента Молдавии будет проходить без дебатов, но СМИ столкнутся с цензурой, заявил депутат парламента, кандидат в президенты от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале. "Избирательная кампания без дебатов. Избирательная кампания в разгаре, и мы сталкиваемся с тревожной ситуацией: 31 телевизионный канал и 41 радиостанция объявили, что не будут освещать президентскую кампанию, не будут освещать референдум, запланированный на 20 октября этого года и не будут организовывать избирательные дебаты. Эти действия вызывают подозрения в цензуре", - написал Боля. Он предположил, что нынешнее правительство, в том числе президент Майя Санду, повлияли на эти средства массовой информации, чтобы избежать участия в избирательной кампании и организации дебатов. Согласно законодательству, каналы, освещающие избирательную кампанию, обязаны предоставлять равное эфирное время всем кандидатам. "Причиной этих решений мог стать тот факт, что Майя Санду объявила о своем отказе участвовать в дебатах, чтобы избежать таким образом платформ, где оппозиция может критиковать правительство, особенно Санду. Предпринимаются попытки ограничить доступ к различным мнениям. Это новое решение кажется последним шагом в процессе узурпации власти и установления цензуры в стране", - добавил Боля. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

https://ria.ru/20240822/sandu-1967846199.html

https://ria.ru/20240822/moldavija-1967776150.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, василий боля