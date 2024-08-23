https://ria.ru/20240823/moldavija-1967998465.html

В Молдавии зажгли вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм"

В Молдавии зажгли вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм" - РИА Новости, 23.08.2024

В Молдавии зажгли вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм"

Власти Молдавии согласились зажечь вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм", чтобы отпраздновать 80-летие освобождения республики от фашистской... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:21

2024-08-23T12:21

2024-08-23T12:21

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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Власти Молдавии согласились зажечь вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм", чтобы отпраздновать 80-летие освобождения республики от фашистской оккупации, сообщил в пятницу руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале. Ранее депутат парламента от Партии коммунистов Диана Караман заявила, что власти Молдавии отказались зажечь вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" 24 августа. В субботу в различных населенных пунктах Молдавии пройдут акции и церемонии возложения цветов, посвященные 80-летию освобождения республики от фашисткой оккупации. "Прямо в пути получили подтверждение из Шерпен - вечный огонь горит! Батальоны, погибшие на Днестровских плацдармах, заслужили достойную память", - сообщил Петрович. Он отметил, что лично отправился в Шерпены, чтобы своими глазами убедиться, что огонь действительно горит. В прошлом году президент Майя Санду и её правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая и переименовать его в День поминовения и примирения. Однако эта инициатива встретила негативную реакцию общественности и была отложена. В этом году правительство отказалось предоставить главную площадь города организаторам традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы. Несмотря на действия властей, 9 мая в Кишиневе и других городах страны прошли многотысячные марши Победы и праздничные мероприятия, проведению которых пытались помешать специально подосланные провокаторы. К празднованию Дня Победы подключились мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные политические партии. Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинёва. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944879245.html

https://ria.ru/20240821/moldavia-1967611779.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, днестр, майя санду