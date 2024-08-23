https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968172758.html

Второй этап модернизации кадровых центров пройдет в Ярославской области

Второй этап модернизации кадровых центров пройдет в Ярославской области - РИА Новости, 23.08.2024

Второй этап модернизации кадровых центров пройдет в Ярославской области

Ярославская область вошла в число 12 регионов России, где пройдет второй этап модернизации центров занятости населения, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:35

2024-08-23T22:35

2024-08-23T22:40

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владимир путин

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Ярославская область вошла в число 12 регионов России, где пройдет второй этап модернизации центров занятости населения, сообщает правительство региона. "Ярославская область вошла в число 12 регионов России, где пройдет второй этап модернизации центров занятости населения. На эти цели, благодаря системной работе правительства региона, направлено более 220 миллионов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, по инициативе президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Демография" с 2020 года в регионе уже модернизированы центры занятости населения в Ярославле, Данилове, а также в поселке Пречистое Первомайского района. "Сейчас на 17 объектах идут ремонты и дооснащение оборудованием. Процесс модернизации кадровых центров продолжается", - подчеркнул губернатор. Как сообщила заместитель председателя правительства региона Вера Даргель, модернизированные кадровые центры – это новые возможности, новые форматы работы, ориентированные на клиентоцентричный подход к оказанию услуг как соискателям работы, так и работодателям. "Карьерные консультанты помогают не только в поиске работы, но и в подготовке к собеседованию, максимально содействуют в реализации трудового и профессионального потенциала гражданина", – рассказала Даргель. Обновленные в рамках реализуемого правительством области нацпроекта "Демография" центры также предлагают новые услуги и сервисы работодателям: оказывают помощь в повышении привлекательности вакансий, ведут взаимодействие по индивидуальным планам.

https://ria.ru/20240815/proverka-1966327952.html

https://ria.ru/20240812/remont-1965794332.html

ярославская область

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ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, ярославская область, россия, ярославль