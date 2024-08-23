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Второй этап модернизации кадровых центров пройдет в Ярославской области - РИА Новости, 23.08.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:35 23.08.2024 (обновлено: 22:40 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968172758.html
Второй этап модернизации кадровых центров пройдет в Ярославской области
Второй этап модернизации кадровых центров пройдет в Ярославской области - РИА Новости, 23.08.2024
Второй этап модернизации кадровых центров пройдет в Ярославской области
Ярославская область вошла в число 12 регионов России, где пройдет второй этап модернизации центров занятости населения, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:35
2024-08-23T22:40
ярославская область
общество
владимир путин
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Ярославская область вошла в число 12 регионов России, где пройдет второй этап модернизации центров занятости населения, сообщает правительство региона. "Ярославская область вошла в число 12 регионов России, где пройдет второй этап модернизации центров занятости населения. На эти цели, благодаря системной работе правительства региона, направлено более 220 миллионов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, по инициативе президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Демография" с 2020 года в регионе уже модернизированы центры занятости населения в Ярославле, Данилове, а также в поселке Пречистое Первомайского района. "Сейчас на 17 объектах идут ремонты и дооснащение оборудованием. Процесс модернизации кадровых центров продолжается", - подчеркнул губернатор. Как сообщила заместитель председателя правительства региона Вера Даргель, модернизированные кадровые центры – это новые возможности, новые форматы работы, ориентированные на клиентоцентричный подход к оказанию услуг как соискателям работы, так и работодателям. "Карьерные консультанты помогают не только в поиске работы, но и в подготовке к собеседованию, максимально содействуют в реализации трудового и профессионального потенциала гражданина", – рассказала Даргель. Обновленные в рамках реализуемого правительством области нацпроекта "Демография" центры также предлагают новые услуги и сервисы работодателям: оказывают помощь в повышении привлекательности вакансий, ведут взаимодействие по индивидуальным планам.
https://ria.ru/20240815/proverka-1966327952.html
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общество, владимир путин, ярославская область, россия, ярославль
Ярославская область, Общество, Владимир Путин, Ярославская область, Россия, Ярославль

Второй этап модернизации кадровых центров пройдет в Ярославской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Ярославская область вошла в число 12 регионов России, где пройдет второй этап модернизации центров занятости населения, сообщает правительство региона.
«
"Ярославская область вошла в число 12 регионов России, где пройдет второй этап модернизации центров занятости населения. На эти цели, благодаря системной работе правительства региона, направлено более 220 миллионов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Ярославский Губернаторский контроль проверил более тысячи объектов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Ярославский "Губернаторский контроль" проверил более тысячи объектов
15 августа, 10:33
По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, по инициативе президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Демография" с 2020 года в регионе уже модернизированы центры занятости населения в Ярославле, Данилове, а также в поселке Пречистое Первомайского района. "Сейчас на 17 объектах идут ремонты и дооснащение оборудованием. Процесс модернизации кадровых центров продолжается", - подчеркнул губернатор.
Как сообщила заместитель председателя правительства региона Вера Даргель, модернизированные кадровые центры – это новые возможности, новые форматы работы, ориентированные на клиентоцентричный подход к оказанию услуг как соискателям работы, так и работодателям.
"Карьерные консультанты помогают не только в поиске работы, но и в подготовке к собеседованию, максимально содействуют в реализации трудового и профессионального потенциала гражданина", – рассказала Даргель.
Обновленные в рамках реализуемого правительством области нацпроекта "Демография" центры также предлагают новые услуги и сервисы работодателям: оказывают помощь в повышении привлекательности вакансий, ведут взаимодействие по индивидуальным планам.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Ярославской области вырос объем средств на ремонт дорог местного значения
12 августа, 19:09
 
Ярославская областьОбществоВладимир ПутинЯрославская областьРоссияЯрославль
 
 
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