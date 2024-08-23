https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968149804.html

В модернизацию смоленского молочного комплекса инвестировали 5 млрд рублей

В модернизацию смоленского молочного комплекса инвестировали 5 млрд рублей - РИА Новости, 23.08.2024

В модернизацию смоленского молочного комплекса инвестировали 5 млрд рублей

В Сафоновском и Дорогобужском районах началась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов Смоленской области – масштабного расширения... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:36

2024-08-23T19:36

2024-08-23T19:44

смоленская область

дорогобужский район

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Сафоновском и Дорогобужском районах началась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов Смоленской области – масштабного расширения производственных мощностей молочного комплекса "Золотая Нива", общая сумма вложений в развитие предприятия составит 5 миллиардов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин. "Сегодня вместе с президентом инвестиционной компании "Арлан" Аркадием Михайловичем Большаковым, руководством и сотрудниками предприятия заложили первый камень в строительство новых объектов фермы: коровников, доильно-молочного блока, дворов для выращивания молодняка и нетелей и другое", — пишет Анохин.Он добавил, что реализация проекта позволит увеличить фуражное стадо с 2,4 тысячи до почти 6 тысяч голов, расширить посевные площади в 2,5 раза – с 4 тысяч до 10,5 тысячи гектаров и повысить надои с 27,8 до 68 тысячи тонн в год. "Реализация проекта даст мощный импульс для роста экономики Сафоновского, Дорогобужского районов и всей области в целом. На предприятии создадут 140 дополнительных рабочих мест. Также в возведении новых объектов фермы и их дальнейшей эксплуатации будут задействованы сотни местных специалистов из смежных отраслей: строители, электрики, сварщики, механики и многие другие. Кроме того, начнется обработка больших площадей неиспользуемых земель", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240816/kosmetika-1966674800.html

дорогобужский район

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дорогобужский район, смоленская область, василий анохин