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В модернизацию смоленского молочного комплекса инвестировали 5 млрд рублей - РИА Новости, 23.08.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:36 23.08.2024 (обновлено: 19:44 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968149804.html
В модернизацию смоленского молочного комплекса инвестировали 5 млрд рублей
В модернизацию смоленского молочного комплекса инвестировали 5 млрд рублей - РИА Новости, 23.08.2024
В модернизацию смоленского молочного комплекса инвестировали 5 млрд рублей
В Сафоновском и Дорогобужском районах началась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов Смоленской области – масштабного расширения... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:36
2024-08-23T19:44
смоленская область
дорогобужский район
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Сафоновском и Дорогобужском районах началась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов Смоленской области – масштабного расширения производственных мощностей молочного комплекса "Золотая Нива", общая сумма вложений в развитие предприятия составит 5 миллиардов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин. &quot;Сегодня вместе с президентом инвестиционной компании &quot;Арлан&quot; Аркадием Михайловичем Большаковым, руководством и сотрудниками предприятия заложили первый камень в строительство новых объектов фермы: коровников, доильно-молочного блока, дворов для выращивания молодняка и нетелей и другое&quot;, — пишет Анохин.Он добавил, что реализация проекта позволит увеличить фуражное стадо с 2,4 тысячи до почти 6 тысяч голов, расширить посевные площади в 2,5 раза – с 4 тысяч до 10,5 тысячи гектаров и повысить надои с 27,8 до 68 тысячи тонн в год. "Реализация проекта даст мощный импульс для роста экономики Сафоновского, Дорогобужского районов и всей области в целом. На предприятии создадут 140 дополнительных рабочих мест. Также в возведении новых объектов фермы и их дальнейшей эксплуатации будут задействованы сотни местных специалистов из смежных отраслей: строители, электрики, сварщики, механики и многие другие. Кроме того, начнется обработка больших площадей неиспользуемых земель", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240816/kosmetika-1966674800.html
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дорогобужский район, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Дорогобужский район, Смоленская область, Василий Анохин

В модернизацию смоленского молочного комплекса инвестировали 5 млрд рублей

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в заложении первого камня в строительство новых объектов молочного комплекса "Золотая Нива"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в заложении первого камня в строительство новых объектов молочного комплекса Золотая Нива - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в заложении первого камня в строительство новых объектов молочного комплекса "Золотая Нива"
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Сафоновском и Дорогобужском районах началась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов Смоленской области – масштабного расширения производственных мощностей молочного комплекса "Золотая Нива", общая сумма вложений в развитие предприятия составит 5 миллиардов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин.
«

"Сегодня вместе с президентом инвестиционной компании "Арлан" Аркадием Михайловичем Большаковым, руководством и сотрудниками предприятия заложили первый камень в строительство новых объектов фермы: коровников, доильно-молочного блока, дворов для выращивания молодняка и нетелей и другое", — пишет Анохин.

Он добавил, что реализация проекта позволит увеличить фуражное стадо с 2,4 тысячи до почти 6 тысяч голов, расширить посевные площади в 2,5 раза – с 4 тысяч до 10,5 тысячи гектаров и повысить надои с 27,8 до 68 тысячи тонн в год.
"Реализация проекта даст мощный импульс для роста экономики Сафоновского, Дорогобужского районов и всей области в целом. На предприятии создадут 140 дополнительных рабочих мест. Также в возведении новых объектов фермы и их дальнейшей эксплуатации будут задействованы сотни местных специалистов из смежных отраслей: строители, электрики, сварщики, механики и многие другие. Кроме того, начнется обработка больших площадей неиспользуемых земель", - написал губернатор.
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Смоленская областьДорогобужский районСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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