https://ria.ru/20240823/minoborony-1968077151.html
Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра
Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра - РИА Новости, 23.08.2024
Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра
Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской пехоты, пытавшейся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:09
2024-08-23T16:09
2024-08-23T22:25
специальная военная операция на украине
днепр (город)
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968075325_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be060f3bc0a19090088297f6e4e824d0.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской пехоты, пытавшейся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. Видеоролик выложен в Telegram-канале российского военного ведомства. На нем лодка движется по реке. Также показано, как работают артиллеристы расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Демонстрируются несколько выстрелов с закрытой огневой позиции, а также попадание снарядов по группе украинских военнослужащих на берегу. Как отметили в Минобороны, пехота ВСУ была уничтожена при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов на Днепре.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968034558.html
днепр (город)
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра
Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра
Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пехоту ВСУ при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег.
Разведывательные подразделения ВДВ обнаружили двигающуюся по реке в направлении одного из островов моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими. Операторы БпЛА сопроводили их до берега одного из островов и передали координаты цели на пункт управления артиллерией для ее уничтожения.
2024-08-23T16:09
true
PT1M05S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968075325_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a08f0c19afbe2be5bbe59702f3aea09c.jpg
Поражение ударом "Искандера" позиции РСЗО MLRS в Николаевской области
Российские военные ударом "Искандера" поразили позицию РСЗО MLRS в Николаевской области, сообщило Минобороны.
Уничтожены пункт управления, сама РСЗО, транспортно-заряжающая машина, три грузовика с боеприпасами и склад с боекомплектом.
2024-08-23T16:09
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра
Минобороны показало видео уничтожения украинской пехоты на лодке в дельте Днепра