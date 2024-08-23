https://ria.ru/20240823/minoborony-1968077151.html

Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра

Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра - РИА Новости, 23.08.2024

Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра

Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской пехоты, пытавшейся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:09

2024-08-23T16:09

2024-08-23T22:25

специальная военная операция на украине

днепр (город)

россия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968075325_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be060f3bc0a19090088297f6e4e824d0.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской пехоты, пытавшейся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. Видеоролик выложен в Telegram-канале российского военного ведомства. На нем лодка движется по реке. Также показано, как работают артиллеристы расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Демонстрируются несколько выстрелов с закрытой огневой позиции, а также попадание снарядов по группе украинских военнослужащих на берегу. Как отметили в Минобороны, пехота ВСУ была уничтожена при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов на Днепре.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968034558.html

днепр (город)

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пехоту ВСУ при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег. Разведывательные подразделения ВДВ обнаружили двигающуюся по реке в направлении одного из островов моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими. Операторы БпЛА сопроводили их до берега одного из островов и передали координаты цели на пункт управления артиллерией для ее уничтожения. 2024-08-23T16:09 true PT1M05S

Поражение ударом "Искандера" позиции РСЗО MLRS в Николаевской области Российские военные ударом "Искандера" поразили позицию РСЗО MLRS в Николаевской области, сообщило Минобороны. Уничтожены пункт управления, сама РСЗО, транспортно-заряжающая машина, три грузовика с боеприпасами и склад с боекомплектом. 2024-08-23T16:09 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (город), россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины