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Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 23.08.2024 (обновлено: 22:25 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/minoborony-1968077151.html
Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра
Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра - РИА Новости, 23.08.2024
Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра
Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской пехоты, пытавшейся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:09
2024-08-23T22:25
специальная военная операция на украине
днепр (город)
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской пехоты, пытавшейся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. Видеоролик выложен в Telegram-канале российского военного ведомства. На нем лодка движется по реке. Также показано, как работают артиллеристы расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Демонстрируются несколько выстрелов с закрытой огневой позиции, а также попадание снарядов по группе украинских военнослужащих на берегу. Как отметили в Минобороны, пехота ВСУ была уничтожена при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов на Днепре.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968034558.html
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Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра
Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пехоту ВСУ при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег. Разведывательные подразделения ВДВ обнаружили двигающуюся по реке в направлении одного из островов моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими. Операторы БпЛА сопроводили их до берега одного из островов и передали координаты цели на пункт управления артиллерией для ее уничтожения.
2024-08-23T16:09
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Поражение ударом "Искандера" позиции РСЗО MLRS в Николаевской области
Российские военные ударом "Искандера" поразили позицию РСЗО MLRS в Николаевской области, сообщило Минобороны. Уничтожены пункт управления, сама РСЗО, транспортно-заряжающая машина, три грузовика с боеприпасами и склад с боекомплектом.
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днепр (город), россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало, как ВС России не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра

Минобороны показало видео уничтожения украинской пехоты на лодке в дельте Днепра

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской пехоты, пытавшейся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра.
Видеоролик выложен в Telegram-канале российского военного ведомства. На нем лодка движется по реке. Также показано, как работают артиллеристы расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Демонстрируются несколько выстрелов с закрытой огневой позиции, а также попадание снарядов по группе украинских военнослужащих на берегу.
Как отметили в Минобороны, пехота ВСУ была уничтожена при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов на Днепре.
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С ЦВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)РоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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