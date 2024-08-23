https://ria.ru/20240823/minoborony-1968065032.html
За неделю 29 украинских военных сдались в плен
За неделю 29 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 23.08.2024
За неделю 29 украинских военных сдались в плен
Российские бойцы за неделю взяли в плен 29 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:34
2024-08-23T15:34
2024-08-23T15:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российские бойцы за неделю взяли в плен 29 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На линии боевого соприкосновения в течение недели сдались в плен 29 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации за период с 17 по 23 августа.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю 29 украинских военных сдались в плен
Минобороны: 29 солдат ВСУ сдались в плен за минувшую неделю