https://ria.ru/20240823/minoborony-1968065032.html

За неделю 29 украинских военных сдались в плен

За неделю 29 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 23.08.2024

За неделю 29 украинских военных сдались в плен

Российские бойцы за неделю взяли в плен 29 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:34

2024-08-23T15:34

2024-08-23T15:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954727757_0:207:2000:1332_1920x0_80_0_0_4d9f0ca0db657258137a5e7814e5090f.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российские бойцы за неделю взяли в плен 29 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На линии боевого соприкосновения в течение недели сдались в плен 29 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации за период с 17 по 23 августа.

https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)