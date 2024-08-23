https://ria.ru/20240823/minoborony-1968062856.html

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 480 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 480 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 480 солдат ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 480 военных, 15... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:30

2024-08-23T15:30

2024-08-23T15:41

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 480 военных, 15 орудий, две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады береговой обороны и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 480 военнослужащих, 30 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155-мм гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня MLRS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов, сообщило Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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