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Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 480 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 480 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 480 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 480 военных, 15... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:30
2024-08-23T15:30
2024-08-23T15:41
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 480 военных, 15 орудий, две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады береговой обороны и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 480 военнослужащих, 30 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155-мм гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня MLRS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов, сообщило Минобороны.
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Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 480 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 480 военных в зоне действий "Днепра"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 480 военных, 15 орудий, две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады береговой обороны и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 480 военнослужащих, 30 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155-мм гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня MLRS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов, сообщило Минобороны.