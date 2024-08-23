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Группировка "Север" за неделю уничтожила до 3090 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
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15:26 23.08.2024 (обновлено: 15:39 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/minoborony-1968061934.html
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 3090 солдат ВСУ
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 3090 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 3090 солдат ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 3090 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:26
2024-08-23T15:39
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 3090 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."На Волчанском и Липцовском направлениях поражена живая сила и техника механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. За неделю потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 3090 военнослужащих, 29 танков, 167 боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты и бронетранспортер М113 производства США, 75 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе MLRS производства США, а также 32 орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, уничтожены: пусковые установки зенитных ракетных комплексов IRIS-T производства ФРГ и С-125, многофункциональная радиолокационная станция TRML-4D производства ФРГ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства и восемь станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 3090 солдат ВСУ

ВСУ за неделю потеряли до 3090 военных и 29 танков в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 3090 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"На Волчанском и Липцовском направлениях поражена живая сила и техника механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. За неделю потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 3090 военнослужащих, 29 танков, 167 боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты и бронетранспортер М113 производства США, 75 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе MLRS производства США, а также 32 орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, уничтожены: пусковые установки зенитных ракетных комплексов IRIS-T производства ФРГ и С-125, многофункциональная радиолокационная станция TRML-4D производства ФРГ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства и восемь станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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