https://ria.ru/20240823/minoborony-1968061934.html

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 3090 солдат ВСУ

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 3090 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 3090 солдат ВСУ

ВСУ за неделю потеряли до 3090 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:26

2024-08-23T15:26

2024-08-23T15:39

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 3090 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."На Волчанском и Липцовском направлениях поражена живая сила и техника механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. За неделю потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 3090 военнослужащих, 29 танков, 167 боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты и бронетранспортер М113 производства США, 75 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе MLRS производства США, а также 32 орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, уничтожены: пусковые установки зенитных ракетных комплексов IRIS-T производства ФРГ и С-125, многофункциональная радиолокационная станция TRML-4D производства ФРГ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства и восемь станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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