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Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 23.08.2024
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15:25 23.08.2024 (обновлено: 15:38 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/minoborony-1968061292.html
Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 23.08.2024
Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила 19 контратак, потери противника составили до 3,4 РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:25
2024-08-23T15:38
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила 19 контратак, потери противника составили до 3,4 тысячи военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад и двух бригад теробороны. Отражены 19 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации за период с 17 по 23 августа."Противник потерял до 3400 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, десять бронемашин MaxxPro производства США и "Казак", а также 48 автомобилей", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также были поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе шестнадцать 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 3400 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила 19 контратак, потери противника составили до 3,4 тысячи военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад и двух бригад теробороны. Отражены 19 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации за период с 17 по 23 августа.
"Противник потерял до 3400 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, десять бронемашин MaxxPro производства США и "Казак", а также 48 автомобилей", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также были поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе шестнадцать 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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