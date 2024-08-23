https://ria.ru/20240823/minoborony-1968061292.html

Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 23.08.2024

Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила 19 контратак, потери противника составили до 3,4 РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:25

2024-08-23T15:25

2024-08-23T15:38

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила 19 контратак, потери противника составили до 3,4 тысячи военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад и двух бригад теробороны. Отражены 19 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации за период с 17 по 23 августа."Противник потерял до 3400 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, десять бронемашин MaxxPro производства США и "Казак", а также 48 автомобилей", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также были поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе шестнадцать 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)