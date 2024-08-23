https://ria.ru/20240823/minoborony-1968033505.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе один танк, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:16

2024-08-23T14:16

2024-08-23T14:16

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе один танк, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей", - говорится в сообщении.За все время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли 5137 военнослужащих, сообщило министерство."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортеров, 350 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за это же время Киев лишился 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе трех HIMARS и одной MLRS, шести станций радиоэлектронной борьбы, четырех единиц инженерной техники, в том числе двух инженерных машин разграждения и одной установки разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/voennye-1968031156.html

https://ria.ru/20240823/ukraina-1967989564.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)