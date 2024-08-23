https://ria.ru/20240823/minjust-1968155395.html

Минюст исключил из реестра иностранных агентов три организации

Минюст исключил из реестра иностранных агентов три организации - РИА Новости, 23.08.2024

Минюст исключил из реестра иностранных агентов три организации

Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов три организации, сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:07

2024-08-23T20:07

2024-08-23T20:07

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов три организации, сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства. Согласно опубликованным данным, калининградская региональная общественная организация "Экозащита!- Женсовет" была включена в реестр 21.07.2014, исключена 23.08.2024. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью "ТАЙГА ИНФО" было включено 05.05.2023, а исключено 23.08.2024. Также автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москва" была включена 30.06.2023, исключена 23.08.2024.

https://ria.ru/20240821/sud-1967595566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия