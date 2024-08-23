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Минюст исключил из реестра иностранных агентов три организации - РИА Новости, 23.08.2024
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20:07 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/minjust-1968155395.html
Минюст исключил из реестра иностранных агентов три организации
Минюст исключил из реестра иностранных агентов три организации - РИА Новости, 23.08.2024
Минюст исключил из реестра иностранных агентов три организации
Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов три организации, сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:07
2024-08-23T20:07
общество
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов три организации, сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства. Согласно опубликованным данным, калининградская региональная общественная организация "Экозащита!- Женсовет" была включена в реестр 21.07.2014, исключена 23.08.2024. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью "ТАЙГА ИНФО" было включено 05.05.2023, а исключено 23.08.2024. Также автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москва" была включена 30.06.2023, исключена 23.08.2024.
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общество, россия
Общество, Россия
Минюст исключил из реестра иностранных агентов три организации

Министерство юстиции исключило из реестра иностранных агентов три организации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов три организации, сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно опубликованным данным, калининградская региональная общественная организация "Экозащита!- Женсовет" была включена в реестр 21.07.2014, исключена 23.08.2024.
Кроме того, общество с ограниченной ответственностью "ТАЙГА ИНФО" было включено 05.05.2023, а исключено 23.08.2024.
Также автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москва" была включена 30.06.2023, исключена 23.08.2024.
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