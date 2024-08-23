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На Западе назвали шаг, который погубит Зеленского - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:17 23.08.2024 (обновлено: 22:19 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/merkuris-1968170606.html
На Западе назвали шаг, который погубит Зеленского
На Западе назвали шаг, который погубит Зеленского - РИА Новости, 23.08.2024
На Западе назвали шаг, который погубит Зеленского
Наступление ВСУ в Курской области загнало Владимира Зеленского в политическую ловушку, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:17
2024-08-23T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
курск
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Наступление ВСУ в Курской области загнало Владимира Зеленского в политическую ловушку, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Для ВСУ нет смысла оставаться в Курской области. Но для Зеленского и его окружения отступление было бы политической катастрофой, учитывая их огромные инвестиции в эту атаку. После огромных потерь, которые понесли украинцы в ходе этой операции, я сомневаюсь, что сам Зеленский сможет пережить отступление из Курска. Особенно если приказ будет отдан до российской контратаки", — заявил он.По мнению эксперта, Зеленский находится в очень непростой ситуации, потому что на него также может оказываться сильное давление со стороны Запада."Я думаю, что Пентагон хочет, чтобы операция в Курской области была завершена как можно скорее. Они обеспокоены потерями, которые несут ВСУ, в том числе и непропорционально большим количеством украинских войск, которые застряли в этом районе, а также продолжающимся коллапсом в Донбассе", — считает Меркурис.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240823/doktorou-1968160027.html
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в мире, курская область, курск, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Курск, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Пентагон
На Западе назвали шаг, который погубит Зеленского

Меркурис: отступление из Курской области станет катастрофой для Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Наступление ВСУ в Курской области загнало Владимира Зеленского в политическую ловушку, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Для ВСУ нет смысла оставаться в Курской области. Но для Зеленского и его окружения отступление было бы политической катастрофой, учитывая их огромные инвестиции в эту атаку. После огромных потерь, которые понесли украинцы в ходе этой операции, я сомневаюсь, что сам Зеленский сможет пережить отступление из Курска. Особенно если приказ будет отдан до российской контратаки", — заявил он.
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По мнению эксперта, Зеленский находится в очень непростой ситуации, потому что на него также может оказываться сильное давление со стороны Запада.
"Я думаю, что Пентагон хочет, чтобы операция в Курской области была завершена как можно скорее. Они обеспокоены потерями, которые несут ВСУ, в том числе и непропорционально большим количеством украинских войск, которые застряли в этом районе, а также продолжающимся коллапсом в Донбассе", — считает Меркурис.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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