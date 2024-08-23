https://ria.ru/20240823/merkuris-1968170606.html

На Западе назвали шаг, который погубит Зеленского

На Западе назвали шаг, который погубит Зеленского - РИА Новости, 23.08.2024

На Западе назвали шаг, который погубит Зеленского

Наступление ВСУ в Курской области загнало Владимира Зеленского в политическую ловушку, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:17

2024-08-23T22:17

2024-08-23T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

курск

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Наступление ВСУ в Курской области загнало Владимира Зеленского в политическую ловушку, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Для ВСУ нет смысла оставаться в Курской области. Но для Зеленского и его окружения отступление было бы политической катастрофой, учитывая их огромные инвестиции в эту атаку. После огромных потерь, которые понесли украинцы в ходе этой операции, я сомневаюсь, что сам Зеленский сможет пережить отступление из Курска. Особенно если приказ будет отдан до российской контратаки", — заявил он.По мнению эксперта, Зеленский находится в очень непростой ситуации, потому что на него также может оказываться сильное давление со стороны Запада."Я думаю, что Пентагон хочет, чтобы операция в Курской области была завершена как можно скорее. Они обеспокоены потерями, которые несут ВСУ, в том числе и непропорционально большим количеством украинских войск, которые застряли в этом районе, а также продолжающимся коллапсом в Донбассе", — считает Меркурис.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240823/doktorou-1968160027.html

https://ria.ru/20240823/mirshaymer-1968072166.html

курская область

курск

россия

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в мире, курская область, курск, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пентагон