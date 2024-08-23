На Западе назвали шаг, который погубит Зеленского
Меркурис: отступление из Курской области станет катастрофой для Зеленского
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Наступление ВСУ в Курской области загнало Владимира Зеленского в политическую ловушку, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Для ВСУ нет смысла оставаться в Курской области. Но для Зеленского и его окружения отступление было бы политической катастрофой, учитывая их огромные инвестиции в эту атаку. После огромных потерь, которые понесли украинцы в ходе этой операции, я сомневаюсь, что сам Зеленский сможет пережить отступление из Курска. Особенно если приказ будет отдан до российской контратаки", — заявил он.
По мнению эксперта, Зеленский находится в очень непростой ситуации, потому что на него также может оказываться сильное давление со стороны Запада.
"Я думаю, что Пентагон хочет, чтобы операция в Курской области была завершена как можно скорее. Они обеспокоены потерями, которые несут ВСУ, в том числе и непропорционально большим количеством украинских войск, которые застряли в этом районе, а также продолжающимся коллапсом в Донбассе", — считает Меркурис.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.