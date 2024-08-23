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Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета - РИА Новости, 23.08.2024
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15:26 23.08.2024 (обновлено: 15:52 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/medvedev-1968061839.html
Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета
Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета - РИА Новости, 23.08.2024
Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета
Первоочередной задачей при работе над проектом бюджета РФ является обеспечение обороноспособности и безопасности государства, заявил председатель "Единой... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:26
2024-08-23T15:52
россия
экономика
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первоочередной задачей при работе над проектом бюджета РФ является обеспечение обороноспособности и безопасности государства, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии ЕР в пятницу."Главный финансовый документ страны готовится в непростых условиях. Это фраза, которую мы традиционно произносим, и эти условия с каждым годом, к сожалению, из-за событий, которые существуют, не становятся легче. Однако приоритеты все равно остаются неизменными, и первоочередная задача - обеспечить сегодня обороноспособность и безопасность нашего государства, включая социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей", - сказал Медведев.
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россия, экономика, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Экономика, Дмитрий Медведев, Единая Россия

Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первоочередной задачей при работе над проектом бюджета РФ является обеспечение обороноспособности и безопасности государства, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии ЕР в пятницу.
«
"Главный финансовый документ страны готовится в непростых условиях. Это фраза, которую мы традиционно произносим, и эти условия с каждым годом, к сожалению, из-за событий, которые существуют, не становятся легче. Однако приоритеты все равно остаются неизменными, и первоочередная задача - обеспечить сегодня обороноспособность и безопасность нашего государства, включая социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии Единая Россия в Москве. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России
10 октября 2023, 17:46
 
РоссияЭкономикаДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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