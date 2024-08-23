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Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета
Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета - РИА Новости, 23.08.2024
Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета
Первоочередной задачей при работе над проектом бюджета РФ является обеспечение обороноспособности и безопасности государства, заявил председатель "Единой... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:26
2024-08-23T15:26
2024-08-23T15:52
россия
экономика
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первоочередной задачей при работе над проектом бюджета РФ является обеспечение обороноспособности и безопасности государства, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии ЕР в пятницу."Главный финансовый документ страны готовится в непростых условиях. Это фраза, которую мы традиционно произносим, и эти условия с каждым годом, к сожалению, из-за событий, которые существуют, не становятся легче. Однако приоритеты все равно остаются неизменными, и первоочередная задача - обеспечить сегодня обороноспособность и безопасность нашего государства, включая социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей", - сказал Медведев.
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Россия, Экономика, Дмитрий Медведев, Единая Россия