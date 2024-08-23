https://ria.ru/20240823/medvedev-1968061839.html

Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета

Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета - РИА Новости, 23.08.2024

Медведев назвал первоочередную задачу при работе над проектом бюджета

Первоочередной задачей при работе над проектом бюджета РФ является обеспечение обороноспособности и безопасности государства, заявил председатель "Единой... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:26

2024-08-23T15:26

2024-08-23T15:52

россия

экономика

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155855/82/1558558266_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_dfb798e41c162e975cd8484927b57fcd.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первоочередной задачей при работе над проектом бюджета РФ является обеспечение обороноспособности и безопасности государства, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии ЕР в пятницу."Главный финансовый документ страны готовится в непростых условиях. Это фраза, которую мы традиционно произносим, и эти условия с каждым годом, к сожалению, из-за событий, которые существуют, не становятся легче. Однако приоритеты все равно остаются неизменными, и первоочередная задача - обеспечить сегодня обороноспособность и безопасность нашего государства, включая социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20231010/obespechenie-1901834711.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, дмитрий медведев, единая россия