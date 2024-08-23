https://ria.ru/20240823/medpomosch-1967953507.html

Специалисты службы 122 помогли ярославцам получить медпомощь 300 тысяч раз

Специалисты службы 122 помогли ярославцам получить медпомощь 300 тысяч раз - РИА Новости, 23.08.2024

Специалисты службы 122 помогли ярославцам получить медпомощь 300 тысяч раз

Специалисты службы 122 с начала года помогли жителям Ярославской области получить медпомощь 300 тысяч раз, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:48

2024-08-23T09:48

2024-08-23T09:48

ярославская область

александр король

медицинская помощь

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Специалисты службы 122 с начала года помогли жителям Ярославской области получить медпомощь 300 тысяч раз, сообщает пресс-служба правительства региона. "С января колл-центр 122, созданный по поручению губернатора области Михаила Евраева, обработал более 700 тысяч звонков от жителей Ярославской области. Триста тысяч – это вызовы врача на дом и запись на прием к врачу", - говорится в сообщении. Также, информирует правительство области о функционале колл-центра, его специалисты принимают обращения по вопросам работы общественного транспорта, трудоустройства водителей, мобилизации и военной службы по контракту, помогают уточнить статус заявления, поданного через МФЦ. "С целью уменьшения среднего времени ожидания ответа оператора и количества потерянных вызовов по поручению губернатора Михаила Евраева было принято решение создать новое подразделение, и в мае 2024 года состоялось открытие регионального кол-центра", - сообщил министр цифрового развития Ярославской области Александр Королев. Министр уточнил, что основная часть сотрудников кол-центра работает в Любиме. Здесь трудоустроены 44 человека. Королев добавил, что звонки на линию 122 принимаются круглосуточно и без выходных, как и было поручено губернатором.

https://ria.ru/20240725/oboroudovanie-1961940596.html

https://ria.ru/20240820/razvitie-1967256098.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр король, медицинская помощь