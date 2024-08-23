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Специалисты службы 122 помогли ярославцам получить медпомощь 300 тысяч раз - РИА Новости, 23.08.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
09:48 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/medpomosch-1967953507.html
Специалисты службы 122 помогли ярославцам получить медпомощь 300 тысяч раз
Специалисты службы 122 помогли ярославцам получить медпомощь 300 тысяч раз - РИА Новости, 23.08.2024
Специалисты службы 122 помогли ярославцам получить медпомощь 300 тысяч раз
Специалисты службы 122 с начала года помогли жителям Ярославской области получить медпомощь 300 тысяч раз, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:48
2024-08-23T09:48
ярославская область
александр король
медицинская помощь
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Специалисты службы 122 с начала года помогли жителям Ярославской области получить медпомощь 300 тысяч раз, сообщает пресс-служба правительства региона. "С января колл-центр 122, созданный по поручению губернатора области Михаила Евраева, обработал более 700 тысяч звонков от жителей Ярославской области. Триста тысяч – это вызовы врача на дом и запись на прием к врачу", - говорится в сообщении. Также, информирует правительство области о функционале колл-центра, его специалисты принимают обращения по вопросам работы общественного транспорта, трудоустройства водителей, мобилизации и военной службы по контракту, помогают уточнить статус заявления, поданного через МФЦ. "С целью уменьшения среднего времени ожидания ответа оператора и количества потерянных вызовов по поручению губернатора Михаила Евраева было принято решение создать новое подразделение, и в мае 2024 года состоялось открытие регионального кол-центра", - сообщил министр цифрового развития Ярославской области Александр Королев. Министр уточнил, что основная часть сотрудников кол-центра работает в Любиме. Здесь трудоустроены 44 человека. Королев добавил, что звонки на линию 122 принимаются круглосуточно и без выходных, как и было поручено губернатором.
https://ria.ru/20240725/oboroudovanie-1961940596.html
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александр король, медицинская помощь
Ярославская область, Александр Король, Медицинская помощь

Специалисты службы 122 помогли ярославцам получить медпомощь 300 тысяч раз

© iStock.com / M_a_y_aКолл-центр в больнице
Колл-центр в больнице - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© iStock.com / M_a_y_a
Колл-центр в больнице
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Специалисты службы 122 с начала года помогли жителям Ярославской области получить медпомощь 300 тысяч раз, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С января колл-центр 122, созданный по поручению губернатора области Михаила Евраева, обработал более 700 тысяч звонков от жителей Ярославской области. Триста тысяч – это вызовы врача на дом и запись на прием к врачу", - говорится в сообщении.
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Также, информирует правительство области о функционале колл-центра, его специалисты принимают обращения по вопросам работы общественного транспорта, трудоустройства водителей, мобилизации и военной службы по контракту, помогают уточнить статус заявления, поданного через МФЦ.
"С целью уменьшения среднего времени ожидания ответа оператора и количества потерянных вызовов по поручению губернатора Михаила Евраева было принято решение создать новое подразделение, и в мае 2024 года состоялось открытие регионального кол-центра", - сообщил министр цифрового развития Ярославской области Александр Королев.
Министр уточнил, что основная часть сотрудников кол-центра работает в Любиме. Здесь трудоустроены 44 человека. Королев добавил, что звонки на линию 122 принимаются круглосуточно и без выходных, как и было поручено губернатором.
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