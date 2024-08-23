https://ria.ru/20240823/marodery-1968170259.html

В Курской области мародеров нет, заявил врио губернатора Смирнов

В Курской области мародеров нет, заявил врио губернатора Смирнов - РИА Новости, 23.08.2024

В Курской области мародеров нет, заявил врио губернатора Смирнов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что мародёрства в Глушковском районе нет, и для обеспечения безопасности предприняты необходимые меры. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:12

2024-08-23T22:12

2024-08-23T22:12

специальная военная операция на украине

курская область

глушковский район

россия

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965768469_0:43:960:583_1920x0_80_0_0_4ff478049db246e6158139274860d6e4.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что мародёрства в Глушковском районе нет, и для обеспечения безопасности предприняты необходимые меры. Во время посещения пункта временного размещения к врио губернатора обратились жители Глушковского района. Их волновал вопрос охраны домов, и нет ли угрозы мародёрства. Ранее региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. "Мародёров нет. Во-первых, в каждом районе - помимо тех военных, которые там есть, - плюс наша администрация, они на месте. С главой Глушковского района общаюсь, у нас совещания бывают. Мы усилили ДНД (добровольная народная дружина – ред.), и плюс там ещё на усиление армия нам дала военных комендантов. Военная полиция прибывает дополнительно. Поэтому такого не должно быть", - сказал Смирнов в эксклюзивном интервью Марине Ким, кадры показаны в эфире телеканала "Соловьев Live". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/vsu-1968169210.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

курская область

глушковский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, глушковский район, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины