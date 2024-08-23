В Курской области мародеров нет, заявил врио губернатора Смирнов
Врио губернатора Смирнов: в Курской области мародеров нет, все дома охраняются
В Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что мародёрства в Глушковском районе нет, и для обеспечения безопасности предприняты необходимые меры.
Во время посещения пункта временного размещения к врио губернатора обратились жители Глушковского района. Их волновал вопрос охраны домов, и нет ли угрозы мародёрства. Ранее региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района.
«
"Мародёров нет. Во-первых, в каждом районе - помимо тех военных, которые там есть, - плюс наша администрация, они на месте. С главой Глушковского района общаюсь, у нас совещания бывают. Мы усилили ДНД (добровольная народная дружина – ред.), и плюс там ещё на усиление армия нам дала военных комендантов. Военная полиция прибывает дополнительно. Поэтому такого не должно быть", - сказал Смирнов в эксклюзивном интервью Марине Ким, кадры показаны в эфире телеканала "Соловьев Live".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.