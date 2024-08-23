https://ria.ru/20240823/mariupol-1968073568.html

Жителя Мариуполя будут судить за скандирование нацистских лозунгов

Жителя Мариуполя будут судить за скандирование нацистских лозунгов - РИА Новости, 23.08.2024

Жителя Мариуполя будут судить за скандирование нацистских лозунгов

Житель Мариуполя будет привлечён к ответственности за скандирование нацистских лозунгов в центре оживленного района города, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:55

2024-08-23T15:55

2024-08-23T15:55

происшествия

мариуполь

донецкая народная республика

россия

днр

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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Житель Мариуполя будет привлечён к ответственности за скандирование нацистских лозунгов в центре оживленного района города, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. "Нарушитель признал свою вину, раскаялся в содеянном и сообщил, что был нетрезв. Мужчина возвращался с рынка домой и выпил пива по пути. Возле подъезда одной из многоэтажек он спровоцировал конфликт с двумя работниками строительной организации", - говорится в сообщении ведомства. По версии правоохранителей, мужчина нарушал общественный порядок и грубо высказывался в адрес жителей РФ. "Когда граждане сделали ему замечание, пенсионер еще больше разозлился и стал выкрикивать неонацистский лозунг, запрещенный на территории Российской Федерации", - сообщили в МВД по ДНР. Мужчина будет привлечен за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Суд отправил жителя Мариуполя под арест на семь суток.

https://ria.ru/20240719/natsizm-1960779859.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, россия, днр