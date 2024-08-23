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Жителя Мариуполя будут судить за скандирование нацистских лозунгов - РИА Новости, 23.08.2024
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15:55 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/mariupol-1968073568.html
Жителя Мариуполя будут судить за скандирование нацистских лозунгов
Жителя Мариуполя будут судить за скандирование нацистских лозунгов - РИА Новости, 23.08.2024
Жителя Мариуполя будут судить за скандирование нацистских лозунгов
Житель Мариуполя будет привлечён к ответственности за скандирование нацистских лозунгов в центре оживленного района города, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:55
2024-08-23T15:55
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Житель Мариуполя будет привлечён к ответственности за скандирование нацистских лозунгов в центре оживленного района города, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. "Нарушитель признал свою вину, раскаялся в содеянном и сообщил, что был нетрезв. Мужчина возвращался с рынка домой и выпил пива по пути. Возле подъезда одной из многоэтажек он спровоцировал конфликт с двумя работниками строительной организации", - говорится в сообщении ведомства. По версии правоохранителей, мужчина нарушал общественный порядок и грубо высказывался в адрес жителей РФ. "Когда граждане сделали ему замечание, пенсионер еще больше разозлился и стал выкрикивать неонацистский лозунг, запрещенный на территории Российской Федерации", - сообщили в МВД по ДНР. Мужчина будет привлечен за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Суд отправил жителя Мариуполя под арест на семь суток.
https://ria.ru/20240719/natsizm-1960779859.html
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происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, россия, днр
Происшествия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, ДНР
Жителя Мариуполя будут судить за скандирование нацистских лозунгов

Жителя Мариуполя осудят за скандирование нацистских лозунгов в центре города

© МВД по Донецкой Народной РеспубликеЖитель Мариуполя, привлечённный к ответственности за скандирование нацистских лозунгов
Житель Мариуполя, привлечённный к ответственности за скандирование нацистских лозунгов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© МВД по Донецкой Народной Республике
Житель Мариуполя, привлечённный к ответственности за скандирование нацистских лозунгов
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Житель Мариуполя будет привлечён к ответственности за скандирование нацистских лозунгов в центре оживленного района города, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.
"Нарушитель признал свою вину, раскаялся в содеянном и сообщил, что был нетрезв. Мужчина возвращался с рынка домой и выпил пива по пути. Возле подъезда одной из многоэтажек он спровоцировал конфликт с двумя работниками строительной организации", - говорится в сообщении ведомства.
По версии правоохранителей, мужчина нарушал общественный порядок и грубо высказывался в адрес жителей РФ.
"Когда граждане сделали ему замечание, пенсионер еще больше разозлился и стал выкрикивать неонацистский лозунг, запрещенный на территории Российской Федерации", - сообщили в МВД по ДНР.
Мужчина будет привлечен за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Суд отправил жителя Мариуполя под арест на семь суток.
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