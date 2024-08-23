https://ria.ru/20240823/makhachkala-1968103534.html

Первых осужденных участников беспорядков в Махачкале арестовали в 2023 году

Первых осужденных участников беспорядков в Махачкале арестовали в 2023 году - РИА Новости, 23.08.2024

Первых осужденных участников беспорядков в Махачкале арестовали в 2023 году

Первые осужденные участники беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы, были арестованы в прошлом году с интервалом в 33 дня, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:14

2024-08-23T17:14

2024-08-23T17:32

происшествия

махачкала

россия

краснодарский край

генеральная прокуратура рф

беспорядки в аэропорту махачкалы

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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Первые осужденные участники беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы, были арестованы в прошлом году с интервалом в 33 дня, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. Судебный процесс над пятью жителями Дагестана начался в июне в Краснодарском крае. Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвинялись по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Раджабов - также по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В пятницу Армавирский городской суд назначил им от 6 лет 4 месяцев до 9 лет колонии общего режима. Все пятеро вины не признали. Согласно данным надзорного ведомства, в срок отбывания наказания засчитывается время нахождения фигурантов под стражей. Ибрагимов был арестован 2 ноября, Рамазанов - 5 ноября, Атаев - 7 ноября, Раджабов - 10 ноября, Омарасхабов - 5 декабря. Как установило следствие, вечером 29 октября 2023 года подсудимые, "действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках" после прибытия в аэропорт Махачкалы самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. В поисках пассажиров рейса они вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия этой пятерки и других лиц (более 1500, 136 из которых установлены) привели к полной блокировке работы аэропорта. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы авиагавани, задержке и отменам регулярных рейсов. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения, сообщала Генпрокуратура. Это первый приговор по событиям в аэропорту Махачкалы. Еще 10 участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.

https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968004185.html

https://ria.ru/20240306/besporyadki-1931588825.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, россия, краснодарский край, генеральная прокуратура рф, беспорядки в аэропорту махачкалы