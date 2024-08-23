Первых осужденных участников беспорядков в Махачкале арестовали в 2023 году
Осужденных участников беспорядков в Махачкале арестовали с интервалом в 33 дня
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Первые осужденные участники беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы, были арестованы в прошлом году с интервалом в 33 дня, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
Судебный процесс над пятью жителями Дагестана начался в июне в Краснодарском крае. Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвинялись по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Раджабов - также по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В пятницу Армавирский городской суд назначил им от 6 лет 4 месяцев до 9 лет колонии общего режима. Все пятеро вины не признали.
Согласно данным надзорного ведомства, в срок отбывания наказания засчитывается время нахождения фигурантов под стражей. Ибрагимов был арестован 2 ноября, Рамазанов - 5 ноября, Атаев - 7 ноября, Раджабов - 10 ноября, Омарасхабов - 5 декабря.
Как установило следствие, вечером 29 октября 2023 года подсудимые, "действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках" после прибытия в аэропорт Махачкалы самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. В поисках пассажиров рейса они вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия этой пятерки и других лиц (более 1500, 136 из которых установлены) привели к полной блокировке работы аэропорта.
Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы авиагавани, задержке и отменам регулярных рейсов. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения, сообщала Генпрокуратура.
Это первый приговор по событиям в аэропорту Махачкалы. Еще 10 участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.