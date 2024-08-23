В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли люди
Жертвами атаки израильского дрон на дом в Южном Ливане стали два человека
© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Жертвами атаки израильского беспилотника на жилой дом в Южном Ливане стали два человека, сообщил в пятницу РИА Новости ливанский полевой источник.
"Два человека убиты в результате удара израильского БПЛА по дому в поселении Тайрхарфа в административном районе Тир на юге Ливана",- сообщил источник.
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По его словам, на месте продолжают работать спасательные службы. Дом, в который попала ракета, практически полностью разрушен.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израильская авиация также наносит удары и вглубь территории Ливана, в том числе были реализованы атаки по территории в южном пригороде Бейрута и на востоке страны в долине Бекаа.