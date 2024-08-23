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В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли люди - РИА Новости, 23.08.2024
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11:47 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/livan-1967988616.html
В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли люди
В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли люди - РИА Новости, 23.08.2024
В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли люди
Жертвами атаки израильского беспилотника на жилой дом в Южном Ливане стали два человека, сообщил в пятницу РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:47
2024-08-23T11:47
в мире
ливан
бейрут
бекаа
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Жертвами атаки израильского беспилотника на жилой дом в Южном Ливане стали два человека, сообщил в пятницу РИА Новости ливанский полевой источник. "Два человека убиты в результате удара израильского БПЛА по дому в поселении Тайрхарфа в административном районе Тир на юге Ливана",- сообщил источник. По его словам, на месте продолжают работать спасательные службы. Дом, в который попала ракета, практически полностью разрушен. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израильская авиация также наносит удары и вглубь территории Ливана, в том числе были реализованы атаки по территории в южном пригороде Бейрута и на востоке страны в долине Бекаа.
https://ria.ru/20240819/livan-1967201340.html
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в мире, ливан, бейрут, бекаа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Бейрут, Бекаа, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли люди

Жертвами атаки израильского дрон на дом в Южном Ливане стали два человека

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Жертвами атаки израильского беспилотника на жилой дом в Южном Ливане стали два человека, сообщил в пятницу РИА Новости ливанский полевой источник.
"Два человека убиты в результате удара израильского БПЛА по дому в поселении Тайрхарфа в административном районе Тир на юге Ливана",- сообщил источник.
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По его словам, на месте продолжают работать спасательные службы. Дом, в который попала ракета, практически полностью разрушен.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израильская авиация также наносит удары и вглубь территории Ливана, в том числе были реализованы атаки по территории в южном пригороде Бейрута и на востоке страны в долине Бекаа.
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В миреЛиванБейрутБекааХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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