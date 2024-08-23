https://ria.ru/20240823/livan-1967988616.html

В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли люди

В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли люди - РИА Новости, 23.08.2024

В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли люди

Жертвами атаки израильского беспилотника на жилой дом в Южном Ливане стали два человека, сообщил в пятницу РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:47

2024-08-23T11:47

2024-08-23T11:47

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бейрут

бекаа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Жертвами атаки израильского беспилотника на жилой дом в Южном Ливане стали два человека, сообщил в пятницу РИА Новости ливанский полевой источник. "Два человека убиты в результате удара израильского БПЛА по дому в поселении Тайрхарфа в административном районе Тир на юге Ливана",- сообщил источник. По его словам, на месте продолжают работать спасательные службы. Дом, в который попала ракета, практически полностью разрушен. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израильская авиация также наносит удары и вглубь территории Ливана, в том числе были реализованы атаки по территории в южном пригороде Бейрута и на востоке страны в долине Бекаа.

https://ria.ru/20240819/livan-1967201340.html

https://ria.ru/20240302/livan-1930670019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, бейрут, бекаа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году