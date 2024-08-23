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Латвия поставила Украине в общей сложности три тысячи дронов разных видов
Латвия поставила Украине в общей сложности три тысячи дронов разных видов - РИА Новости, 23.08.2024
Латвия поставила Украине в общей сложности три тысячи дронов разных видов
Латвия передала Украине в общей сложности 3 тысячи беспилотников и готовит к отправке еще 1,4 тысячи дронов, заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:16
2024-08-23T14:16
2024-08-23T14:16
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Латвия передала Украине в общей сложности 3 тысячи беспилотников и готовит к отправке еще 1,4 тысячи дронов, заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс. "В рамках международной коалиции дронов Латвия в общей сложности осуществила передачу Украине 3 тысяч боевых дронов разного типа и характеристик", - написал Спрудс в соцсети Х. Глава ведомства отметил, что к отправке на Украину готовится крупнейшая партия беспилотников латвийского производства. Киев получит 1,4 тысячи дронов, уточнил он. Тем самым минобороны Латвии завершило закупки у военных компаний страны на поставку Украине более 2,7 тысячи дронов, подытожил Спрудс. В конце июля латвийские власти сообщали о поставке Киеву 500 БПЛА. Позднее Спрудс также заявил, что Рига уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что это подтверждение нарастающей вовлеченности Риги в конфликт на Украине.
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в мире, технологии, рига, украина, мария захарова, латвия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Рига, Украина, Мария Захарова, Латвия
Латвия поставила Украине в общей сложности три тысячи дронов разных видов
Латвия в общей сложности передала Украине три тысячи боевых дронов разного типа