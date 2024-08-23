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Расчет "Ланцета" уничтожил танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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06:05 23.08.2024 (обновлено: 09:30 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/lantset-1967933990.html
Расчет "Ланцета" уничтожил танк ВСУ в Курской области
Расчет "Ланцета" уничтожил танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Расчет "Ланцета" уничтожил танк ВСУ в Курской области
Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:05
2024-08-23T09:30
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в сообщении. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был уничтожен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/razgrom-1967929525.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Расчет "Ланцета" уничтожил танк ВСУ в Курской области

МО: "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в сообщении.
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В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был уничтожен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, добавили в ведомстве.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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