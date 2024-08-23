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Подъезд к порту "Кавказ" остается закрытым в районе поселка Ильич - РИА Новости, 23.08.2024
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13:43 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/kuban-1968022966.html
Подъезд к порту "Кавказ" остается закрытым в районе поселка Ильич
Подъезд к порту "Кавказ" остается закрытым в районе поселка Ильич - РИА Новости, 23.08.2024
Подъезд к порту "Кавказ" остается закрытым в районе поселка Ильич
Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта "Кавказ", продолжают разворачивать на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт корреспондент РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:43
2024-08-23T13:43
происшествия
вооруженные силы украины
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ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 23 авг - РИА Новости. Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта "Кавказ", продолжают разворачивать на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт корреспондент РИА Новости. Патруль находится у поста ДПС в 13 километрах от порта "Кавказ". Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители продолжают разворачивать водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта. Перед постом скоплений машин нет. Примерно в 800 метрах находится накопительная площадка для грузовых машин. ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна. В пятницу в экстренных службах уточнили РИА Новости, что паром, подвергшийся атаке ВСУ, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По данным Минтранса, в порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий, введен особый режим. Керченская паромная переправа временно не функционирует.
https://ria.ru/20240823/stoyanka-1967925512.html
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происшествия, вооруженные силы украины
Происшествия, Вооруженные силы Украины
Подъезд к порту "Кавказ" остается закрытым в районе поселка Ильич

На Кубани водителей фур и легковых машин продолжают разворачивать на посту ДПС

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТаможенный пост "Морской порт Кавказ"
Таможенный пост Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Таможенный пост "Морской порт Кавказ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 23 авг - РИА Новости. Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта "Кавказ", продолжают разворачивать на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт корреспондент РИА Новости.
Патруль находится у поста ДПС в 13 километрах от порта "Кавказ".
Фура - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На ближайшей к порту Кавказ стоянке находятся около 65 фур
Вчера, 02:35
Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители продолжают разворачивать водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта. Перед постом скоплений машин нет. Примерно в 800 метрах находится накопительная площадка для грузовых машин.
ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
В пятницу в экстренных службах уточнили РИА Новости, что паром, подвергшийся атаке ВСУ, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
По данным Минтранса, в порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий, введен особый режим. Керченская паромная переправа временно не функционирует.
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Керченская паромная переправа приостановила работу
Вчера, 11:57
 
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