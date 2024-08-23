https://ria.ru/20240823/krym-1967997756.html
Фуры после ЧП в порту "Кавказ" могут попасть в Крым через новые регионы
Фуры после ЧП в порту "Кавказ" могут попасть в Крым через новые регионы - РИА Новости, 23.08.2024
Фуры после ЧП в порту "Кавказ" могут попасть в Крым через новые регионы
Водители большегрузов в связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы могут воспользоваться маршрутом через территорию новых субъектов... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:20
2024-08-23T12:20
2024-08-23T12:20
россия
краснодарский край
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Водители большегрузов в связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы могут воспользоваться маршрутом через территорию новых субъектов РФ, сообщила Госавтоиспекция Крыма. В четверг, 22 августа, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Минтранс РФ сообщил, что Керченская паромная переправа на период устранения последствий в порту "Кавказ" временно не функционирует. "В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы Госавтоинспекция Крыма призывает водителей грузовых автомобилей воспользоваться альтернативным маршрутом через территорию новых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении ГАИ Крыма. В частности, водители могут попасть в Крым по федеральной автодороге Р-280 "Новороссия": Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь – Симферополь.
https://ria.ru/20240823/most-1967930491.html
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россия, краснодарский край, вооруженные силы украины, гаи, республика крым
Россия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, ГАИ, Республика Крым
Фуры после ЧП в порту "Кавказ" могут попасть в Крым через новые регионы
ГАИ Крыма: водители большегрузов могут попасть в Крым через новые регионы