Премьер Косово заверил главу ЦРУ в приверженности сотрудничеству с США
Премьер Косово Курти заявил о приверженности Приштины укреплению отношений с США
© Фото : Albin Kurti/XПремьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти и глава ЦРУ Уильям Бернс во время встречи. 23 августа 2024
© Фото : Albin Kurti/X
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти и глава ЦРУ Уильям Бернс во время встречи. 23 августа 2024
БЕЛГРАД, 23 авг - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в ходе визита главы ЦРУ Уильяма Бернса заверил его в приверженности Приштины укреплению отношений с США и пути к членству в НАТО и ЕС.
Директор ЦРУ в эти дни посетил Боснию и Герцеговину (БиГ), где, по словам президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, обсуждал с руководством страны борьбу с терроризмом и разногласия между официальными Сараево и Баня-Лукой. По данным сербских оппозиционных СМИ, Бернс в четверг посетил и Белград, официально о его визите в Сербию и программе поездки не сообщалось.
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"Мы хотим укреплять и расширять прочные двусторонние отношения с США. Визит директора ЦРУ, блестящего дипломата Уильяма Бернса, стал очень хорошей возможностью обсудить широкий круг тем, а также углубить и продвинуть наше стратегическое сотрудничество на службе демократического мира и евроатлантической безопасности в регионе и шире", - написал Курти в соцсетях после разговора.
Он сообщил главе ЦРУ, что Приштина выделила 11,1% годового бюджета своим "МВД" и "минобороны".
"Я также выразил непоколебимую приверженность ценностям и общим принципам, связанным со свободой и демократией, верховенством закона и порядка, а также непоколебимую ориентацию на членство в НАТО и ЕС. Я благодарю директора ЦРУ Уильяма Бернса за его постоянную поддержку и этот исторический визит в нашу страну", - написал косовоалбанский "премьер".
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.