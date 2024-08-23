https://ria.ru/20240823/kosovo-1968156535.html

Премьер Косово заверил главу ЦРУ в приверженности сотрудничеству с США

Премьер Косово заверил главу ЦРУ в приверженности сотрудничеству с США - РИА Новости, 23.08.2024

Премьер Косово заверил главу ЦРУ в приверженности сотрудничеству с США

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в ходе визита главы ЦРУ Уильяма Бернса заверил его в приверженности Приштины укреплению отношений с... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:21

2024-08-23T20:21

2024-08-23T20:25

в мире

косово

приштина

сша

уильям бернс

альбин курти

милорад додик

центральное разведывательное управление (цру)

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БЕЛГРАД, 23 авг - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в ходе визита главы ЦРУ Уильяма Бернса заверил его в приверженности Приштины укреплению отношений с США и пути к членству в НАТО и ЕС. Директор ЦРУ в эти дни посетил Боснию и Герцеговину (БиГ), где, по словам президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, обсуждал с руководством страны борьбу с терроризмом и разногласия между официальными Сараево и Баня-Лукой. По данным сербских оппозиционных СМИ, Бернс в четверг посетил и Белград, официально о его визите в Сербию и программе поездки не сообщалось. "Мы хотим укреплять и расширять прочные двусторонние отношения с США. Визит директора ЦРУ, блестящего дипломата Уильяма Бернса, стал очень хорошей возможностью обсудить широкий круг тем, а также углубить и продвинуть наше стратегическое сотрудничество на службе демократического мира и евроатлантической безопасности в регионе и шире", - написал Курти в соцсетях после разговора. Он сообщил главе ЦРУ, что Приштина выделила 11,1% годового бюджета своим "МВД" и "минобороны". "Я также выразил непоколебимую приверженность ценностям и общим принципам, связанным со свободой и демократией, верховенством закона и порядка, а также непоколебимую ориентацию на членство в НАТО и ЕС. Я благодарю директора ЦРУ Уильяма Бернса за его постоянную поддержку и этот исторический визит в нашу страну", - написал косовоалбанский "премьер". В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240813/kosovo-1965830656.html

https://ria.ru/20240716/kosovo-1960067042.html

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в мире, косово, приштина, сша, уильям бернс, альбин курти, милорад додик, центральное разведывательное управление (цру), нато, евросоюз