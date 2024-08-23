Рейтинг@Mail.ru
Китай и Белоруссия осудили односторонние меры принуждения - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/kommyunike-1967931831.html
Китай и Белоруссия осудили односторонние меры принуждения
Китай и Белоруссия осудили односторонние меры принуждения - РИА Новости, 23.08.2024
Китай и Белоруссия осудили односторонние меры принуждения
Китай и Белоруссия осуждают односторонние и незаконные меры принуждения, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:16
2024-08-23T05:16
в мире
китай
белоруссия
ли цян
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и Белоруссия осуждают односторонние и незаконные меры принуждения, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию. "Обе стороны осуждают применение незаконных односторонних мер принуждения, считают, что подобные меры не только нарушают международное право, в том числе Устав ООН, но и противоречат соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, включая Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР. Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
https://ria.ru/20240823/geopolitika-1967929827.html
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_293be2a3e10e3a38cd1963ece3f7de0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, белоруссия, ли цян, оон
В мире, Китай, Белоруссия, Ли Цян, ООН
Китай и Белоруссия осудили односторонние меры принуждения

Коммюнике: КНР и Белоруссия осуждают односторонние и незаконные меры принуждения

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Минск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и Белоруссия осуждают односторонние и незаконные меры принуждения, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию.
"Обе стороны осуждают применение незаконных односторонних мер принуждения, считают, что подобные меры не только нарушают международное право, в том числе Устав ООН, но и противоречат соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, включая Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР.
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Минске. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Китай и Белоруссия поддержали мирное разрешение конфликтов
04:28
Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
 
В миреКитайБелоруссияЛи ЦянООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала