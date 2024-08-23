https://ria.ru/20240823/kommyunike-1967931831.html

Китай и Белоруссия осудили односторонние меры принуждения

Китай и Белоруссия осудили односторонние меры принуждения - РИА Новости, 23.08.2024

Китай и Белоруссия осудили односторонние меры принуждения

Китай и Белоруссия осуждают односторонние и незаконные меры принуждения, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:16

2024-08-23T05:16

2024-08-23T05:16

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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и Белоруссия осуждают односторонние и незаконные меры принуждения, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию. "Обе стороны осуждают применение незаконных односторонних мер принуждения, считают, что подобные меры не только нарушают международное право, в том числе Устав ООН, но и противоречат соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, включая Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР. Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.

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китай

белоруссия

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в мире, китай, белоруссия, ли цян, оон